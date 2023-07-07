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【倫敦金】空殼公司招聘文員誘騙投資倫敦金　10人損失共800萬元3人被捕

社會 17:39 2023/07/07

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警方破獲一宗投資倫敦金詐騙案，有本地詐騙集團成立空殼公司，以招聘為名游說受害人開戶投資以作買賣倫敦金的交易，警方周三(5日)拘捕2男1女涉嫌詐騙，10名受害人被騙共約800萬元。

商業罪案調查科署理總督察麥偉光指，較早前接獲多名市民報案，指有空殼公司利用招聘「文員」為幌子，誘使受害人加入公司並投資倫敦金。商罪科調查發現，該間位於尖沙咀的公司於去年至今年中期間，以招聘「文員」之名成功吸引多人應徵，並會安排受害人作簡單工作，待入職數月到1年不等後，騙徒便會以「同事」身份進行游說開戶投資倫敦金，並要求受害人交出投資戶口的密碼，隨即進行頻繁的交易，產生大量交易佣金，蠶食投資者本金。之後騙徒會訛稱投資失利，要求受害人投入更多資金「平倉」，直至受害人耗盡積蓄，便要求受害人離職。

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警方於是前日展開行動，於尖沙咀該公司附近埋伏，並趁職員出入時進入單位。警方最終以「詐騙」罪名，於該公司及住所拘捕一名主腦及2名骨幹成員，介乎35至49歲，他們為公司主席及中介。

由於警方並無找到該公司任何實質投資買賣紀錄，故警方相信為空殼公司，相信是次行動已經成功瓦解一個犯罪集團。直至現時為止，警方調查發現至少一共有10名受害人，他們年齡介乎27歲至70歲，當中包括家庭主婦、無業及待業人士。當中個別受害人損失由4萬元至290萬元不等，總損失金額約800萬。警方不排除有更多人受騙，將繼續進行聯絡該公司其他受僱人士了解。

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責任編輯：蘇文軒

倫敦 職位招聘 尖沙咀 罪案

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