【掃毒3：人在天涯】劉青雲長期保持體能無懼拍打戲　與古仔城城合作火花四濺？

▲ 劉青雲在《掃毒3：人在天涯》中飾演毒販。

由邱禮濤執導，劉青雲、郭富城及古天樂主演的電影《掃毒3：人在天涯》，將於下月27日正式上映。電影集結3大影帝的強大陣容，自不然令人期待！

在戲中演毒販康素差的劉青雲早前接受TOPick專訪，談到拍攝時的經歷。

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青雲「耐熱」程度驚人？

《掃毒3：人在天涯》在香港流浮山搭建50萬呎泰國軍營村寨拍攝，加上炎夏高溫，真的令人感覺置身於泰國，真的需要很強大的忍耐力呢！

在炎炎夏日下拍攝，只是穿短袖的戲服已感難受，更何況是青雲是需穿着長褸、左穿右搭的服飾，拍戲多年的他笑言已經習慣：「可能因為以往參演電影、電視劇拍攝時也是同樣的情況，演員總是在夏天需穿很厚的衣服、在冬天時『吊威也』，穿厚重的戲服是可以的，也已經相當習慣。」

▲ （劇照）

長期保持體能

在影片預告中，一開首就青雲演的毒梟康素差，率領郭富城飾演的張建行、古天樂飾演的歐志遠等在海上進行毒品交易，三大影帝更從香港碼頭一直打到去金三角村寨，十分厲害！

在電影內「身經百戰」的青雲，坦言拍攝前未有特別為動作戲作準備或「加操」，他解釋：「一直也有一些簡單的運動，以保持著自己的體能。我擔心加操過後，拍攝時就沒有力氣呢！」

觀眾看到一連串動作戲、對打場面當然感到興奮、過癮，但對演員而言除了需花時間練習，更可能是「有苦自己知」，青雲直言未有因為辛苦而拒拍動作戲，強調自己從來沒有這方面的想法，「除非直至有一天真的到達體力未可應付時，才會選擇不再參與動作戲。」

他續說：「體力問題之餘，也要視乎電影的要求是甚麼，有一些導演會要求滇員是很『打得』，有一些導演是要求演員具備膽識，就需視乎導演的要求來作決定呢！」

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疫情下的挑戰

《掃毒3：人在天涯》在新冠肺炎疫情爆發期間進行拍攝，青雲憶述：「當中最大的挑戰就是當我們到達雲南時，有一些拍攝地因疫情而封閉，故不可前往拍攝，演員、團隊一同面對著不斷的改變，大家就需要作出適應，並配合不同的變動，相信幕後團隊當時也面對很多麻煩。」

青雲指團隊在雲南拍攝過後，曾到汕尾拍攝了好一段時間，他稱：「也不是拍攝了很多場面，只不過是我們是一大群人在走動。最後，團隊就決定回來香港繼續拍攝。」

與古仔再合作

青雲與古天樂（古仔）合作超過20年，《絕世好Bra》、《嚦咕嚦咕新年財》、《竊聽風雲》系列、《明日戰記》等的演出均令人難忘，更是票房靈藥！

二人再於《掃毒3：人在天涯》中合作，問到青雲對這位拍檔有何看法，他道出自己期望的畫面：「我希望在20年之後，大家再有機會聚在一起聊天，或許他在20年後已是全球的電影大亨，而我就可能已經退休，大家可以一起想當年，也是一件很不錯的事。」

▲ 三大影帝合作！（劇照）

充滿火花？

二人被觀眾認為是一對默契十足的好拍檔，似乎多年的合作一直花火四濺，青雲說：「很需要視乎導演或者大家的要求，如果不斷地重複相同的事，就會出現困難。如果導演提出要求，或自己對角色有改動、看法，我就覺得可以繼續出現火花。」

談起青雲在電影中的另一位拍檔郭富城（城城），二人過往曾參演同一部劇集，又會否想起昔日的事？他稱與城城真正有對手戲就要數到今次在電影上的合作，他大讚城城是很容易合作、笑容滿面，兼且盡力完成演出。

場地：香港文華東方酒店

記者：陳淑霖

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