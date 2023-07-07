【7月優惠】時裝「紅白藍」系列買2送1 消費滿額送2人下午茶

家傳戶曉、堪稱經典的「紅白藍」，象徵香港人堅毅不屈的「獅子山下」拼搏精神，三種顏色的結合，除帶來視覺上的衝擊，更呈現出香港多年來的成長、轉變及人文意識，是香港極具代表性的標誌之一！踏入對香港而言至重要的月份——七月，SPARKLE COLLECTION特別推出《最愛「紅白藍」 We Love Hong Kong》七月份限定優惠，所有「紅白藍」系列產品買二送一*！把握機會換上中西合璧的紅白藍唐登旗袍及新派唐裝，以及一系列紅白藍配飾，展現您獨特非凡的時尚氣質！

最新影片推介

▲ 買二送一優惠中的贈品以價錢較低者計算。

除以上提及的紅白藍系列產品買二送一之外，SPARKLE VIP Member凡於七月份內在SPARKLE COLLECTION Concept Shop作任何消費，即可免費獲贈SPARKLE玫瑰下午茶（二人份），價值$455！

▲ 着靚靚去嘆下午茶，好chill。

而凡購物折實滿$6,000，更可額外獲贈SPARKLE COLLECTION x JERViS香港情懷主題籃球乙個，價值$699！

▲ SPARKLE COLLECTION x JERViS香港情懷主題籃球共有四款，各有特色。

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu