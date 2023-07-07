【性侵判決】醫科女生樓梯間遭學長性侵　留遺書輕生亡法庭判決出爐

▲ 台灣一名女生控訴自己遭醫生性侵後不堪壓力自殺，近日案件判決終於出爐。

台灣一名醫學大學女學生於2021年3月在社交平台上控訴，指自己遭馬偕醫院一名放射科醫生性侵。當時檢方以強制性交罪起訴涉事王姓男子，然而女學生在案件審理過程中不堪身心壓力自殺離世，留下指控「人渣」的遺書。近日案件判決出爐，王男依強制性交罪判處6年有期徒刑。

最新影片：

綜合台媒報道，事發於2020年12月28日，王男為台北馬偕醫院放射科醫生，與學妹A小姐透過學生交友論壇認識。案發當日A小姐前往馬偕醫院精神科看診，順便抽空與王男見面；然而王男以邀約觀看照片為由，將A小姐誘騙到醫院4樓樓梯間後，強行掀開裙子用手指性侵，更強迫其張嘴口交。

A小姐之後透過Facebook發文公開經歷，引發正反雙方熱議，也有不少網民湧入留言區進行攻擊，但她當時強調「我會努力撐下去」。其後，馬偕醫院澄清醫生僅是帶對方到僻靜處聊天10多分鐘，絕無性侵一事。

▼ 點擊圖片放大

檢警雙方介入調查後，王男坦承的確曾與A小姐在樓梯間發生性關係，卻強調過程是「兩情相悅」。不過檢方發現，A小姐在案發前原本與朋友相約一起跨年，後來表示因「遇到不愉快的事情」作罷，函請台大進行精神鑑定，確認她的精神並無異常，說詞具有可信度，因此依照制性交罪起訴王男。

然而案件審理期間，A小姐因不堪壓力折磨、身心狀態極差而在2022年6月21日選擇自殺，送院搶救後證實不治。她在身旁留下一封遺書，指控王男「你這人渣，我死後詛咒你一切，我就在天上看著你，不得好死」。

▼ 點擊圖片放大

王男在庭上依舊否認罪行，並強調雙方為「合意愛撫」，堅稱自己「並沒有做任何違反死者意願的妨害性自主行為」。而辯方律師則以「A小姐講述案發經過時沒有哭泣」為由，認為可證明整個過程並不可怕，又指A小姐是因為大量新聞出現、承受極大心理壓力才會產生自殺念頭，難以排除編造故事誣告的可能性。

但台北地方法院的法官就認為，死者和王男透過網路結識，案發當天為首次見面，雙方並無仇怨或糾紛，事件亦涉及個人私隱及名節，A小姐沒有理由為此誣告；加上A小姐的證述始終保持明確一致，並無瑕疵，因此認定她的證詞具有可信度。

A小姐的高中好友及當時男友獲傳召出庭作證，兩人皆表示曾聽聞A小姐傾訴遭到性侵的事情，而且情緒十分激動；之後A小姐的精神狀態明顯變差，不敢再提到醫院或是人群的話題；男友更指出，與A小姐發生親密關係時，對方突然崩潰大哭，一直道歉，情緒變化很大。

法官亦有查看A小姐接受警詢、偵訊時的影像，發現多次有大哭、擦拭眼淚的動作，並頻繁表示害怕及痛苦，不願意見到王男；加上經過醫院及心理諮商所的檢測，確認A小姐在案發之後出現急性壓力反應、急性創傷後壓力症候群，最終認定王男犯罪事實明確。

法官指，王男始終否認犯罪，既未在死者生前取得諒解，也並未與女方家屬和解，可見並無悔意。考慮到他是以醫生專業獲取女方信任，再利用自己熟悉的環境性侵得逞，性質極其惡劣，因此按強制性交罪判處6年有期徒刑。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣