【IB狀元】弘立書院誕1狀元6榜眼探花　畢業生獲劍橋牛津取錄

▲ 弘立書院誕生1名IB狀元及6名榜眼探花。（學校提供）

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日（6日）放榜，私立一條龍學校弘立書院誕生一名考獲45分滿分的狀元，另有6名學生取得44或43分。該校今年有68名學生參加IB考試，當中42%奪40分或以上的成績，獲得雙語文憑的弘立學生高達72%。

弘立是一所獲國際認證、非牟利、私立、獨立的國際文憑世界學校，提供中、英雙語沉浸式課程。校方指2023年畢業班已收到來自全球123間專上學府、超過465份錄取通知書，其中包括常春藤盟校的布朗大學、哥倫比亞大學、康奈爾大學及賓夕法尼亞大學；在美國亦有喬治亞理工學院、約翰．霍普金斯大學、紐約大學、西北大學、加州大學、芝加哥大學、密歇根大學、卡內基美隆大學、南加州大學、聖母大學及波士頓大學。

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至於英國的專上學府取錄，有來自劍橋大學、牛津大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院、倫敦政治經濟學院、布里斯托大學、華威大學及愛丁堡大學。接獲成功申請還有加拿大的多倫多大學及英屬哥倫比亞大學；澳洲的悉尼大學及昆士蘭大學；愛爾蘭的皇家外科醫學院和都柏林大學；以及本地的三所頂尖大學——香港大學、香港中文大學和香港科技大學。隨同的還有多項獎學金合共2,570萬港元。

畢業生將攻讀一系列專業範疇，從醫學、牙科、獸醫科學、法律、數理科工、工程學、計算機科學、環境科學、心理學、經濟學、政治學、國際商業以至建築、英語、時裝、電影、古典文學、哲學和藝術等。

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責任編輯︰駱秀玲