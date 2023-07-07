  • 30°C
香港時間 : 2023707日 (週五) 20:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【IB狀元】弘立書院誕1狀元6榜眼探花　畢業生獲劍橋牛津取錄

尖子教室 19:07 2023/07/07

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

弘立書院誕生1名IB狀元及6名榜眼探花。（學校提供）

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日（6日）放榜，私立一條龍學校弘立書院誕生一名考獲45分滿分的狀元，另有6名學生取得44或43分。該校今年有68名學生參加IB考試，當中42%奪40分或以上的成績，獲得雙語文憑的弘立學生高達72%。

弘立是一所獲國際認證、非牟利、私立、獨立的國際文憑世界學校，提供中、英雙語沉浸式課程。校方指2023年畢業班已收到來自全球123間專上學府、超過465份錄取通知書，其中包括常春藤盟校的布朗大學、哥倫比亞大學、康奈爾大學及賓夕法尼亞大學；在美國亦有喬治亞理工學院、約翰．霍普金斯大學、紐約大學、西北大學、加州大學、芝加哥大學、密歇根大學、卡內基美隆大學、南加州大學、聖母大學及波士頓大學。

最新影片︰

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】都市人常便秘 營養師介紹3種食物輕鬆助通便

至於英國的專上學府取錄，有來自劍橋大學、牛津大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院、倫敦政治經濟學院、布里斯托大學、華威大學及愛丁堡大學。接獲成功申請還有加拿大的多倫多大學及英屬哥倫比亞大學；澳洲的悉尼大學及昆士蘭大學；愛爾蘭的皇家外科醫學院和都柏林大學；以及本地的三所頂尖大學——香港大學、香港中文大學和香港科技大學。隨同的還有多項獎學金合共2,570萬港元。

畢業生將攻讀一系列專業範疇，從醫學、牙科、獸醫科學、法律、數理科工、工程學、計算機科學、環境科學、心理學、經濟學、政治學、國際商業以至建築、英語、時裝、電影、古典文學、哲學和藝術等。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰駱秀玲

相關文章

【IB狀元】直資優才書院孖女同膺IB狀元榜眼　志趣相投齊赴英國升學讀經濟
18:54 2023/07/06
【IB狀元】直資優才書院孖女同膺IB狀元榜眼　志趣相投齊赴英國升學讀經濟
【IB狀元】香港加拿大國際學校誕IB狀元　隨商人父腳步讀金融計算機科學雙學位
14:20 2023/07/06
【IB狀元】香港加拿大國際學校誕IB狀元　隨商人父腳步讀金融計算機科學雙學位
【IB狀元】德瑞國際學校誕一名IB狀元　3分之2畢業生考獲40分以上佳績
今日 14:51
【IB狀元】德瑞國際學校誕一名IB狀元　3分之2畢業生考獲40分以上佳績

你可能感興趣

【IB狀元】直資優才書院孖女同膺IB狀元榜眼　志趣相投齊赴英國升學讀經濟
18:54 2023/07/06
【IB狀元】直資優才書院孖女同膺IB狀元榜眼　志趣相投齊赴英國升學讀經濟
【IB狀元】香港加拿大國際學校誕IB狀元　隨商人父腳步讀金融計算機科學雙學位
14:20 2023/07/06
【IB狀元】香港加拿大國際學校誕IB狀元　隨商人父腳步讀金融計算機科學雙學位
【IB狀元】德瑞國際學校誕一名IB狀元　3分之2畢業生考獲40分以上佳績
今日 14:51
【IB狀元】德瑞國際學校誕一名IB狀元　3分之2畢業生考獲40分以上佳績
IB IB 中小學教育 中小學考試 中學 弘立書院

最高瀏覽

【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康全場88折只限1天
今日 11:28
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康全場88折只限1天
【食用安全】果汁内驚現多條黑蟲蠕動　女童飲完肚痾肚痛港媽憂有事
13:42 2023/07/06
【食用安全】果汁内驚現多條黑蟲蠕動　女童飲完肚痾肚痛港媽憂有事
【返老還童】富豪公開千萬元「回春療程」秘方　早上11點前吃晚餐每晚睡覺測勃起次數
18:57 2023/07/06
【返老還童】富豪公開千萬元「回春療程」秘方　早上11點前吃晚餐每晚睡覺測勃起次數