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【公營房屋】粉嶺方艙以北擬建5,300伙公營房屋　最快2029年落成

社會 19:07 2023/07/07

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（資料圖片）

粉嶺北再有公營房屋發展計劃，房屋署擬在粉嶺北新發展區第13、14及15西區，即近粉嶺方艙醫院位置建約5,300伙公營房屋，最快2029年落成。

房屋署向北區區議會提交文件，講解「粉嶺北新發展區第13、14及15西區公營房屋發展計劃」。計劃涉及3塊1.89公頃、1.31公頃和1.23公頃的用地，位置於粉嶺北區梧桐河以南，馬適路以北的新發展區。

按現時擬議發展參數，3個地盤將分別建1,900伙、1,850伙和1,540伙單位，供1.4萬人居住。

房屋署表示，視乎撥款申請及收地情況，土木工程拓展署將爭取於明年下半年，展開粉嶺北新發展區餘下階段發展的工地平整與基礎設施工程，預計於2026年第一季完成以上地盤的平整工程，並將土地交予房委會作公營房屋發展。署方預計，項目最快2029/30年度落成。

在工程設計方面，第13、14及15西區分別會建4幢、3幢和2幢住宅大樓，高度介乎97.5米至135之間。社福和停車場設備方面，署方現時仍在設計當中，初步擬提供康復服務、零售、屋邨管理等設施。

雖然政府會為新公營房屋改善當區交通，但項目位置仍有位置偏遠的缺點，由項目位置步行前往最近的上水或粉嶺港鐵站，均需約25分鐘。日後居民料需透過巴士或小巴接駁上下班，加重該區交通負荷。

擬建屋地盤部份位置早前被用作社區隔離設施之用，涉及新世界發展借出的私人土地，現時社區隔離設施已停用。

北區區議會將於7月17日討論以上發展計劃。

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記者：陳梓蔚

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