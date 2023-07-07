【遺失個人資料】衞生署遺失教聯會黃楚標學校疫苗接種資料 涉及238名學童

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衞生署今日公布，署方轄下的學童免疫注射小組於6月26日到一間小學為學童提供到校疫苗接種服務。署方人員其後發現遺失一批載有該校小一及小六班級共238名學童資料的紙本紀錄，當中包括學生的姓名、出生日期、疫苗接種資料及緊急聯絡人電話號碼。



衞生署正繼續盡力搜尋有關文件及查明事件的確切起因，並會查明小組在存放資料的程序上有否遵從個人資料私隱專員公署的指引。



衞生署已通知學校，現正陸續聯絡所有受影響學生的家長，向各人致歉及解釋事件。由於署方同時以電子形式儲存相關學童的疫苗接種紀錄，今次事件不會影響有關學生的疫苗注射安排。署方並已設立熱線（2375 4363及2375 4364）供家長於辦公時間內作出查詢。



衞生署已就事件通報個人資料私隱專員公署及警方。

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責任編輯：陳展棋



