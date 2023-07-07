  • 30°C
香港時間 : 2023707日 (週五) 23:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遺失個人資料】衞生署遺失教聯會黃楚標學校疫苗接種資料 涉及238名學童

社會 19:11 2023/07/07

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

(資料圖片)

衞生署今日公布，署方轄下的學童免疫注射小組於6月26日到一間小學為學童提供到校疫苗接種服務。署方人員其後發現遺失一批載有該校小一及小六班級共238名學童資料的紙本紀錄，當中包括學生的姓名、出生日期、疫苗接種資料及緊急聯絡人電話號碼。

衞生署正繼續盡力搜尋有關文件及查明事件的確切起因，並會查明小組在存放資料的程序上有否遵從個人資料私隱專員公署的指引。

衞生署已通知學校，現正陸續聯絡所有受影響學生的家長，向各人致歉及解釋事件。由於署方同時以電子形式儲存相關學童的疫苗接種紀錄，今次事件不會影響有關學生的疫苗注射安排。署方並已設立熱線（2375 4363及2375 4364）供家長於辦公時間內作出查詢。
 
衞生署已就事件通報個人資料私隱專員公署及警方。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋 


 

相關文章

【你問我答】被問警察生涯最危險任務　鄧炳強拒答兼語出驚人？
今日 22:31
【你問我答】被問警察生涯最危險任務　鄧炳強拒答兼語出驚人？
【核廢水】環境局：如日本排放核污水　將禁止福島一帶水產品進口
今日 21:10
【核廢水】環境局：如日本排放核污水　將禁止福島一帶水產品進口
【揮刀傷人】屯馬線列車有人揮刀互毆　2人受傷送院
今日 22:18
【揮刀傷人】屯馬線列車有人揮刀互毆　2人受傷送院
【賽馬意外】馬會指調查近日3宗馬匹事故　強調獸醫批合適比賽
今日 22:16
【賽馬意外】馬會指調查近日3宗馬匹事故　強調獸醫批合適比賽
【高官訪問】陳茂波晤新開發銀行行長　商香港如何助新開發銀行發展
今日 22:20
【高官訪問】陳茂波晤新開發銀行行長　商香港如何助新開發銀行發展

你可能感興趣

【你問我答】被問警察生涯最危險任務　鄧炳強拒答兼語出驚人？
今日 22:31
【你問我答】被問警察生涯最危險任務　鄧炳強拒答兼語出驚人？
【核廢水】環境局：如日本排放核污水　將禁止福島一帶水產品進口
今日 21:10
【核廢水】環境局：如日本排放核污水　將禁止福島一帶水產品進口
【揮刀傷人】屯馬線列車有人揮刀互毆　2人受傷送院
今日 22:18
【揮刀傷人】屯馬線列車有人揮刀互毆　2人受傷送院
黃楚標學校 衞生署 學校 小學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康全場88折只限1天
今日 11:28
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康全場88折只限1天
【食用安全】果汁内驚現多條黑蟲蠕動　女童飲完肚痾肚痛港媽憂有事
13:42 2023/07/06
【食用安全】果汁内驚現多條黑蟲蠕動　女童飲完肚痾肚痛港媽憂有事
【返老還童】富豪公開千萬元「回春療程」秘方　早上11點前吃晚餐每晚睡覺測勃起次數
18:57 2023/07/06
【返老還童】富豪公開千萬元「回春療程」秘方　早上11點前吃晚餐每晚睡覺測勃起次數