【死因研訊】家屬方指死者10年前曾架刀放頸圖自殺　主診醫生供稱事發時不知情

▲ 主診醫生鄭美琪今於死因庭作供。陳曉欣攝

患抑鬱症的58歲聾啞漢，於2020年在葵涌醫院出院後不足1日即跳樓亡，死因研訊今（7日）續。精神科醫生鄭美琪供稱，手語翻譯員轉達死者的自殺念頭只屬一剎那，診斷死者抑鬱復發。家屬律師指出死者的自殺風險評估表有錯漏，若正確填寫應死者的自殺風險應是極高，而非中等。鄭稱表格由護士填寫，強調她會再作臨床評估。鄭又確認，閱過庭上披露的文件才知得死者於10年前曾架刀放頸企圖自殺。

死者鍾志強（終年58歲）生前任職餐廳清潔工，死者於2020年4月20日因連日失眠主動向社工求助，翌日入住葵涌醫院被診斷有復發性抑鬱，留醫15天後於5月6日出院，惟於翌日在葵盛東邨跳樓身亡。

葵涌醫院精神科醫生鄭美琪供稱，4月21日診症時，在手語傳譯員協助和翻查紀錄下，得知死者有剎那間的自殺念頭。鄭續引述其於醫療報告指，翻譯員轉達死者認為在職場遭受欺凌，需要做額外工作，又為疫情下工作機會減而擔心；死者沒向家人透露想自殺，亦否認出現幻聽和幻視，鄭診斷死者有復發性抑鬱。

家屬大律師蘇信恩指，死者入院當日由護士填寫的自殺評估表格出現2個評分，若計及死者是鰥夫、曾企圖自殺等分數，自殺風險應為極高。鄭強調，除了參考表格，她會再作臨床判斷作綜合考慮。

蘇供稱，有文件顯示死者曾在2010年於家中以菜刀架頸企圖自殺。鄭稱，當時翻查紀錄只知死者曾持刀恫嚇女兒，鄭承認今於庭上才首次看到相關文件，謂「唔係咁易睇到佢用刀行過自己」。鄭續指，診症時專注於死者的自殺念頭，她得知死者的壓力來自經濟壓力，故較重視死者的工作需要。

鄭透露，死者曾多次用紙寫下想出院返工，「佢有呢個訴求，緊張冇咗份工」，她認為聾啞人士不易求職，工作對聾啞人士很重要，否則她會用更長時間「校藥」。鄭強調批准出院前，有平衡死者的情緒、自殺風險及出院後覆診安排等因素，指「出院嗰吓冇明顯自殺風險」。

死者胞妹昨指在其堅持要求下，醫院始安排手語翻譯員。鄭今稱，事發時正值新冠疫情，安排手語翻譯員進病房有困難，需要平衡傳播風險。鄭指，原本亦擬在死者入院後作安排，後來恰巧死者胞妹亦作出要求，便安排了醫管局的手語翻譯員協助。

聆訊下周一（10日）續。

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記者：陳曉欣