【你問我答】被問警察生涯最危險任務　鄧炳強拒答兼語出驚人？

▲ (鄧炳強 fb)

政府高官近年多用社交平台,保安局局長鄧炳強一向是「中堅份子」,他日前推出「你問我答2.0」,親民回答問題市民問題。被問到警察生涯中的「最危險任務」,鄧炳強更開玩笑回答「If I tell you, I have to kill you」,(如果我告訴你,我就殺死你)。

鄧炳強繼年初玩過「你問我答」後,日前亦上載新一則影片,解答市民問題。有網民問鄧炳強在警隊做過最危險的任務,曾任警隊「一哥」的鄧炳強則回答警察生涯遇過許多危險任務,不過他就以一句「If I tell you, I have to kill you.」解答,意即機密不便透露。

另有網民問他「喺北京天安門睇升旗有咩感覺?」,鄧炳強則回答,「除咗感受到作為中國人嗰種驕傲之外,亦都感受到作為中國人,係要實現中華民族偉大復興嗰種責任感。」

曾在訪問中多次透露因無綫電視劇《獵鷹》以燃起加入警隊念頭的鄧炳強,被問到若劉德華開演唱會邀他合唱,會選擇唱哪首歌,他表示會選擇由《獵鷹》主題曲、由威利主唱的「胸懷大志」。

