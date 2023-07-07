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【你問我答】被問警察生涯最危險任務　鄧炳強拒答兼語出驚人？

社會 22:31 2023/07/07

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

（鄧炳強 fb）

政府高官近年多用社交平台，保安局局長鄧炳強一向是「中堅份子」，他日前推出「你問我答2.0」，親民回答問題市民問題。被問到警察生涯中的「最危險任務」，鄧炳強更開玩笑回答「If I tell you, I have to kill you」，（如果我告訴你，我就殺死你）。

鄧炳強繼年初玩過「你問我答」後，日前亦上載新一則影片，解答市民問題。有網民問鄧炳強在警隊做過最危險的任務，曾任警隊「一哥」的鄧炳強則回答警察生涯遇過許多危險任務，不過他就以一句「If I tell you, I have to kill you.」解答，意即機密不便透露。

另有網民問他「喺北京天安門睇升旗有咩感覺？」，鄧炳強則回答，「除咗感受到作為中國人嗰種驕傲之外，亦都感受到作為中國人，係要實現中華民族偉大復興嗰種責任感。」

曾在訪問中多次透露因無綫電視劇《獵鷹》以燃起加入警隊念頭的鄧炳強，被問到若劉德華開演唱會邀他合唱，會選擇唱哪首歌，他表示會選擇由《獵鷹》主題曲、由威利主唱的「胸懷大志」。

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責任編輯：蘇文軒

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