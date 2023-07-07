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【核廢水】環境局：如日本排放核污水　將禁止福島一帶水產品進口

社會 21:10 2023/07/07

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（資料圖片）

國際原子能機構早前發布報告稱，福島核電站處理水排海計劃「符合國際安全標準」，總幹事格羅西今日（7日）強調報告客觀，對評估過程和結論充滿信心。環境及生態局今日回覆查詢指，一旦日方啟動排放廢水，特區政府會即時採取嚴格進口管制措施，包括禁止福島一帶沿岸高風險縣份的水產品進口。

環境及生態局表示，保障香港的食物安全和公眾健康是特區政府的首要考慮，特區政府必定確保在香港出售的食物都是安全和適宜食用。

根據目前的資料，受排放計劃影響風險較高的食物主要是來自福島及其附近沿岸縣份的水產品。一旦日方啟動排放廢水，特區政府會即時採取嚴格進口管制措施，包括禁止福島一帶沿岸高風險縣份的水產品進口。

特區政府因應日本核廢水排放計劃成立的跨部門專責小組，正審視國際原子能機構於7月4日發表的總結報告的內容，並已向日方索取更多如何確保排放安全性的相關資料及科學證據，對排放計劃作進一步風險評估，以訂定有關應對措施的具體內容，包括受影響日本縣份的範圍。

根據政府統計處的數字，2022年日本進口本港主要食物約佔香港整體供應約 2%，而日本進口本港的各類肉類（冰鮮牛肉除外）、蔬果和奶製品亦佔本地食品市場不足5%，水產品則佔本地的消耗量約6.75%。

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記者：陳梓蔚

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