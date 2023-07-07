【賽馬意外】馬會指調查近日3宗馬匹事故　強調獸醫批合適比賽

馬會最近出現3宗馬匹事故，其中2匹馬「文明之光」及「大師級」均因心臟病發當場身亡，「大家開心」則因斷腳被人道毀滅，令人關注馬會應否在天氣酷熱下繼續比賽。馬會表示，近日發生的3宗事故屬罕見及不尋常，會展開內部調查及尋求國際獸醫專家的協助。

馬會發言人表示，已就近日事件展開深入內部調查，並尋求國際獸醫專家協助，包括專門研究馬匹突然死亡案例的加利福尼亞大學戴維斯分校，探討在現有的嚴謹馬匹保護政策及措施上，是否可以作出進一步優化。

馬會強調，每一場賽事舉行前、舉行期間和賽事結束後，獸醫團隊均會監察參賽馬匹情況，以確保牠們在有需要時能盡快獲得適當的護理和支援，上述3匹馬均獲規管事務獸醫確認牠們的健康狀況適合出賽，過往的健康紀錄並沒有任何迹象顯示會出現受傷的風險。

「文明之光」在七一回歸賽馬日賽後心臟病發死亡；周四晚跑馬地夜馬賽事，第三場的「大家開心」比賽時斷腳倒地，後被人道毀滅、第七場的「大師級」在過終點後心臟病發不治。

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