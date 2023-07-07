【高官訪問】陳茂波晤新開發銀行行長　商香港如何助新開發銀行發展

▲ 陳茂波（右）與新開發銀行行長、巴西前總統羅塞夫（左）會面。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波今日繼續上海訪問行程，他晤新開發銀行行長、巴西前總統羅塞夫，就如何更好借助香港國際金融中心的優勢，助力新開發銀行的業務和發展等議題交流意見。



陳茂波今日與羅塞夫會面，就全球經濟形勢、金融市場發展，以及如何更好借助香港國際金融中心的優勢助力新開發銀行的業務和發展等議題交流意見。

他也與中國外匯交易心中心總裁張漪會面，就持續提升內地與香港的金融基建對接交換意見；並到訪一家在內地具領導地位的醫藥企業，交流有關生物醫藥行業的發展。

各項人才入境計劃 至今年六月中收到91 000個申請

▲ 陳茂波今日在「從香港到世界：連接國家與世界的金融橋樑」午餐會發表演說。（政府新聞處圖片）





此外，陳茂波也出席了由投資推廣署、特區政府駐上海經濟貿易辦事處以及香港交易所合辦的「從香港到世界：連接國家與世界的金融橋樑」午餐會並發表演說，提到「高才通」，同時也把幾個吸引人才的計劃其中一些要求都調整了。他透露，從去年十二月底到今年六月中，大概半年時間，各項人才入境計劃，收了91 000個申請，批了54 000多宗，還會陸陸續續的批。

至於香港和新加坡怎麼比，陳茂波說

香港的股市市值是46,000億美元，新加坡是多少？是6,100億美元，我們是她的七倍有多，她的上市公司有600多家，我們是2 600多家。IPO（首次公開發售股份）集資方面，我們是它的38倍，去年大概是134億美元，去年金融市場比較淡，前一年可以說是400多億美元，比新加坡來說，是她的35倍以上。成交量方面，股票上市以後最重要是要有交投量，對嗎？交投量去年底我們是一天163億美元，即是1,200多億港元，她是多少呢？9億。所以你們這樣對比的話，就會發現差距很大。



陳茂波晚上會與在滬港人港企會面，明日早上啓程返港。

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責任編輯：區綽彥