【衝關豬】海關拘丹麥抵港62歲外籍婦　涉曲奇餅薯片罐藏值700萬元可卡因

▲ 毒販利用餅罐及薯片罐偷運毒品。

海關機場調查科昨日(6日)在香港國際機場，抽查一名由高風險地區入境旅客清關，偵破一宗航空旅客販運危險藥物案件。行動中檢獲6.5公斤懷疑可卡因，市值700萬元，拘捕一名62歲外籍女旅客。

海關毒品調查科機場調查課署理高級調查主任姚文顥表示，海關機場調查科人員昨日向一名由丹麥哥本哈根，經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴到港的女旅客行李清關時，其2件手提行李及一個膠袋在X光顯影下影像異常。關員在膠袋內3罐曲奇餅及3罐薯片發現有再封跡象，打開後發現6.5公斤懷疑可卡因，市值約700萬元，關員隨即以販運危險藥物罪名將女子拘捕。

被捕人62歲，報稱無業，承認收取1至2萬元報酬將毒品運至本港，現正扣查中。海關指復常後訪港旅客逐漸增加，販毒集團以航空旅客販運危險藥物有上升,海關會繼續揀選高風險地區到港旅客清關，從源頭打擊，阻截毒品流入本港。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁。

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記者：黃傑偉