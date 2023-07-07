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【內地安老】社署指正制訂擴展「廣東計劃」細節　將適時公布

社會 22:47 2023/07/07

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(資料圖片)

社署表示，為便利長者在內地養老，政府將擴展「廣東院舍住宿照顧服務計劃」至其他位於大灣區內地城市的安老院。有關安老院必須由具備良好本地資助院舍照顧服務記錄的香港非政府機構或私營機構營運。社署說，正制定擴展計劃的細節，會適時公布。

另外，勞工及福利局與廣東省民政廳早前簽署合作備忘錄，鼓勵兩地特別是在粵港澳大灣區養老服務的發展及合作。有報道指，當局將透過本地與內地院舍合作營運模式申請「買位」，如有本港長者願意到內地入住院舍，政府將給予資助而毋須長期買入宿位。

立法會福利事務委員會主席鄧家彪表示，安排是兩地優勢互補，大灣區內一些較優質的院舍，人手及居住環境較好，新安排適合身體狀況許可而又自願到內地的長者。他認為，大灣區內的中山、東莞、佛山或廣州等城市，有適合院舍，但亦期望當局有適當支援及撥出額外款項。

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責任編輯：陳展棋

 

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