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【雷霆2023】新蒲崗工廈變百家樂非法賭檔　警拘61人檢賭具籌碼現金

社會 22:53 2023/07/07

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

黃大仙警區特別職務隊案件主管何璋暉(右三)。(黃傑偉攝)

警方今日(7日)下午，於新蒲崗搗破一個非法賭博場所，行動中拘捕61人，被捕人年齡介乎20至80歲。

黃大仙警區特別職務隊案件主管何璋暉督察指，黃大仙警區響應雷霆2023，經過連日來部署及深入調查，成功鎖定一個位於新蒲崗景福街非法百家樂賭博場所。並於今日下午4時展開拘捕行動，行動中拘捕61人，包括一名63歲男子涉嫌經營賭博場所，一名20歲女子及一名63歲男子涉嫌協助經營賭博場所，並於場內拘捕29男及29女賭客，被捕人涉嫌於賭博場所內賭博，年齡介乎20至80歲。警方檢獲大批證物，包括2張百家樂枱、360副啤牌、面值77萬元籌碼、一批賭具及28萬現金。警方重申，經營賭博場所，及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

罪案 非法賭博 罪行 工廈 黃大仙 新蒲崗

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