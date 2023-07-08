【居家安老】組織指社區照顧服務過去10年近乎無增加資源    樓瑋群︰居家安老仍然面對結構性挑戰    

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人口老化持續，根據政府統計處的人口推算，本港於2028年後每4個人當中有1個就是長者。政府近年提出「院舍照顧為後援、社區照顧為基礎」，推展居家安老。 香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群表示，目前公私營院舍照顧的名額合計有5-6萬人，仍然較於社區照顧券的長者為多，本港要推行居家安老仍然面對結構性的挑戰。

樓瑋群表示，本港目前面對土地及勞動力短缺的問題夾擊，政府提供居家安老服務上需要「糧草先行」，就資源做好長遠規劃，否則在資源不足下沒法開展足夠的服務，更難以做到「好漂亮、好好的服務」。她亦憂慮，勞動力短缺的情況下，社區及院舍服務之間的人手競爭更劇烈，安老院及殘疾人士院舍的服務人手流失的情況更嚴重。

樓瑋群亦認為，政策不應只是停留於基建，應更具前瞻性視野。本港維持長者鄰舍中心、以及地區中心的名字，但沒有給人盼望的感覺。不過新加坡近年已就這些中心改名，改為「centre of independent living」（長者自主生活中心），顯示出當地推動長者安老的目標及方向。

社區組織協會幹事阮淑茵表示，政府提供予資源社區照顧服務近10年近乎沒有增加，服務嚴重供不應求。她亦認為，不少社區內的婦女有心服務長者，認為應就社區保姆計劃，提供更多誘因，鼓勵市民參與。

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記者：陳展棋

