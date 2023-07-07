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【迅速破案】38歲男持開山刀圖劫天水圍便利店被捕　住所搜出軍刀等大批武器

社會 22:59 2023/07/07

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

警方在天水圍拘捕一名38歲姓趙本地男子，並在其住所搜出大量武器。

警方今日(7日)以涉嫌企圖行劫及藏有攻擊性武器，於天水圍區拘捕一名38歲本地男子。

元朗警區(刑事)總督察戴玉麟指，警方今日凌晨3時17分接報，天水圍天湖路一間便利店，店員指一名男子量出一把50厘米長開山刀聲稱行劫，店員隨即報警求助，賊人見事敗即時逃去。元朗警區重案組第一隊接手調查，經深入調查及翻看大量閉路電視後，成功鎖定一名目標男子，並於今日下午1時15分在天水圍區拘捕一名本地男子。

被捕人姓趙38歲，報稱於五金工場工作，行動中檢獲被捕人犯案時衣物及涉案開山刀，並在男子住所搜出大批武器，包括軍刀、日本刀及斧頭，被捕人涉嫌，企圖行劫及藏有攻擊性武器被扣留調查。警方強調不會容忍任何暴力案件，重申行劫屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終生監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

罪行 罪案 日本 便利店 天水圍 元朗

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