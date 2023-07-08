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【居家安老】3成6社區照顧服務券未獲使用    組織指計劃複雜倡簡化安排

社會 00:00 2023/07/08

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(資料圖片)

推行近10年的「長者社區照顧服務券試驗計劃」，讓正在輪候資助長期照顧服務及院舍服務的長者，以「共付形式」獲得社區照顧。計劃於今年第三季恒常化，服務券會由目前每年8,000張名額，陸續增至1.2萬張。不過不少長者未有使用照顧券，2020年度共有36%獲照顧券人士並未使用服務。

有組織指出，目前計劃設計較為複雜，長者需要主動尋找服務，部分長者亦因未能負擔共付金額無法參與，認為應簡化計劃及提高靈活性。有學者就表示，當局應未有充分利用使用者數據，認為需加強了解各區長者需要，加以調配整合資源。

政府於2013年推出「長者社區照顧服務券試驗計劃」，261間非政府機構及私營機構負責營運社區券的服務單位，分別提供「家居為本」及「中心為本」的服務，讓正在輪候資助長期照顧服務、以及院舍服務的長者，可以「共付形式」獲得社區照顧服務，包括護送或陪診、復康運動、家居清潔以及日間照顧等。

計劃推行10年，至今共服務16,281名市民。去年施政報告提出，今年第三季將服務恒常化，分階段將受惠人數增加50%，由現時8,000人增至2025/26年度1.2萬人。不過政府數字顯示，過往推行「社區照顧券」的使用情況，有逾3成沒有使用。2020年（第三階段）16,281持有社區券的長者中，共有5,866人未有使用服務，高達36%。

社區組織協會幹事阮淑茵表示，歡迎政府增加計劃名額，但坦言「照顧服務券」計劃頗為複雜，在其跟進的個案中，只有幾位健康能力較佳的長者有使用服務。她指按目前計劃，社署會每個月評估長者需接受的服務，但不少長者未必懂得主動尋找服務，甚至「格價」；而且長者難以預計自己未來一個月需要甚麼服務，認為需簡化資助計劃。

目前社區照顧券計劃，長者需進行入息審查，長者需要共付5%至40%金額，支付相關費用。按換算，即要付215元至4,104元。阮淑茵指部分長者未能負擔共付金額，因此最終未必用到照顧服務。

另外，TOPick發現各區「社區照顧服務券」的服務單位數目不平均，以東區及元朗比較，家居照顧服務分別有1,004個及118個名額，兩者相差甚遠。港大秀圃老年研究中心總監樓瑋群認為，當局未有充分利用使用者數據，認為需加強了解各區長者需要，加以調配整合資源。

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記者：陳展棋 

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