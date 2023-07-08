【李玟離世】李玟被指嘔吐物入肺致窒息死　二姊李思林：知情人士是誰？

一代樂壇天后李玟（CoCo）離世，終年48歲。李玟的死訊傳出後，惹來外間不少猜測，而昨日（7月7日）有消息指，據所謂「知情人士」透露，李玟真實死因原來是嘔吐物入肺導致窒息，並非割脈自殺，因為手部雖然有傷痕，但不足以致死。

有指，李玟離世前一星期因受情緒影響生活，大感不適和激動，不停進食以致食物噎到氣管窒息而死。

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一切有待法醫報告

但李玟二姊李思林（Nancy）接受台灣《ETtoday星光雲》訪問回應指：「知情人士是誰呀？連法醫都還沒知道，這知情人士難道是我妹妹嗎？」同時她坦言李玟出事時，自己並不在場，是由李玟丈夫Bruce Rockowitz的助手告知她。

Nancy強調，對妹妹真正死因不知情，一切待法醫報告才知真相，不是她或任何「知情人士」所說就可算數。而遺體解剖釐清死因，需要4到6個星期的時間，她希望外界不要再作揣測。

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