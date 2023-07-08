【公屋輪候】港媽排公屋6年二派愛民邨　呻屢有自殺事件︰3間醫院包圍陰氣重

▲ 有港媽二派愛民邨，大呻該邨屢有自殺事件發生。

房署早前公布，公屋一般申請人平均輪候時間為5.5年，想上樓實在不易。近日有港媽在社交媒體分享，她二派位於何文田的愛民邨，可是得知該邨屢有自殺事件，認為它遭3間醫院包圍陰氣重，苦惱是否接受單位。

嫌屋邨「唔吉利」

該名港媽本周二（4日）於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖，表示輪候市區4人公屋單位，二派愛民邨衛民樓一單位，不過不知應否接受，她上網查過「好多人跳過樓」，而且︰

有朋友講嗰度陰氣重，有3間醫院包圍住，所以好多人自殺，上網都有睇過呢棟衛民樓已經有4次都係唔吉利事發生……

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港媽指的3間醫院包括伊利沙伯醫院、廣華醫院和九龍醫院。她從網上得知，每年孟蘭節愛民邨街坊都會夾錢做場法事。她曾考慮轉排新界區公屋，希望博到大埔富蝶邨，但擔心不知幾時再派。她表示︰

我都等咗6年，就算三派幾骨都好，硬要……唔要就要等一年先可以申請公屋。

網民︰邊到冇人跳樓？

帖文引來網民熱議，有網民認為「邊到冇人跳樓？」、「有邊條邨無『飛人』？」、「以前華富邨夠多人跳樓，幾多明星有錢人」。有人建議港媽一家人去看看單位再決定，接受不到再等三派，但有網民覺得三派太大壓力了。其中一名網民分享︰

我上年尾都係第三派上樓，頭兩次葵涌西、石圍角、1/2樓，第三次好好彩，美田邨。

另一方面，網民指何文田地段校網好，屬名校網，表示「有細路建議要咗佢再抽居屋」。港媽就認為「讀唔讀到書咩網都冇用」，她打算看過單位後才決定。

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責任編輯︰王明芳