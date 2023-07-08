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【狠心媽媽】剛出生女嬰3樓被丟下身亡　生母涉案被捕揭身世坎坷

親子 12:03 2023/07/08

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有剛出生女嬰從3樓被丟下身亡，其生母涉案被捕。（iStock圖片）

近日有單親媽媽因自身感情出問題，竟然將自己的骨肉殺害。7月5日上午6時，台灣屏東有巿民發現一名剛出生、全身赤裸的女嬰，被遺棄在一棟大廈旁的路邊，立即報警。警方趕往現場將女嬰送院，惟女嬰急救後於8時許不治。屏東地檢署過濾監視系統，發現女嬰的生母柯姓女子，涉嫌將女嬰從3樓丟下，將她拘捕。

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綜合台灣傳媒報道，屏東地檢署主任檢察官劉修言、檢察官林冠瑢指揮屏東縣刑事警察大隊、屏東分局追查，經鑑識人員採證，並查閱監視器過濾可疑人車，檢視現場狀況，判斷出疑兇。警方針對附近居民全面查訪，在鄰近租屋處查獲柯姓女子為女嬰生母，並有犯罪嫌疑，將她當場逮捕。

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女嬰從3樓丟下

由於警方找到柯姓女子時，她剛生完小孩，身體虛弱，警方先將她送院。據警方調查發現，柯女是女嬰的生母，今年30多歲，曾有一段婚姻，目前單身，她在家產下女兒後，便把剛出生不久的女嬰從3樓丟下，女嬰被發現時已奄奄一息，送院後證實死亡。而柯女棄女的原因仍有待調查，至於女嬰的確切死因，則有待解剖報告進一步說明。

柯女在醫院休息了兩天，7日上午經醫院評估辦理出院，經檢察官訊問及調查證據顯示，柯女涉嫌犯殺人罪，考量她生產後身體狀況、犯罪動機、生活狀況等，評估無羈押必要。同日下午訊後諭知限制住居，立命柯女接受科技設備監控，以電子腳鐐替代羈押強制處分，這是該地檢署首次使用執行科技設備監控的案件。

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責任編輯︰王明芳

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