呂珊曾被誤傳重病入院　近況曝光面容消瘦

現年59歲的呂珊唱歌演戲皆能，可是早前卻驚傳「重病入院」，幸好呂珊在上月出席公開活動時強調身體沒問題，更透露計劃在明年1月在伊館開演唱會。

日前與呂珊與資深傳媒人汪曼玲飯聚，從相中所見，雖然呂珊明顯消瘦，不過精神不錯，粉絲不用憂心。

【靚聲歌后】4歲當童星早見盡人生悲歡 呂珊從藝半世紀對演出永不馬虎

▲ 呂珊上月出席公開活動時受訪。

人生寶貴課程

呂珊早在1968年拍呂奇主演的電影《梅蘭菊竹》成為童星，後來開始踏上歌唱舞台，約6歲已在啟德遊樂場、荔園演出。

雖然過著不一樣的童年生活，又犧牲跟家人相處的時光，呂珊曾接受TOPick專訪，對於過著不一樣的童年生活，又犧牲跟家人相處的時光，她回望未有感後悔：「幸運地一早見過世面，令我人生上了很多寶貴的課程，包括人與人之間溝通、如何面對觀眾及鏡頭，成敗得失由自己去面對及體驗。」

▲ 呂珊近日與資深傳媒人汪曼玲飯聚。

曾兩年零工作

至1980年代中期成為從酒廊歌手，十分受歡迎，後來轉為主流歌手，可是曾有兩年零工作：「整個人也失去方向，曾經想過做售貨員、輔警或司機。想到轉行時，感覺是很悲的，因為最熟悉的工作做不到，除了唱歌之外，想不到可以做甚麼。」

幸最終捱過低潮，推出專輯《3650夜》、《只記今朝笑》十分受歡迎。

▲ 呂珊比以前瘦，幸精神不錯。

加入TVB拍劇

在2000年，呂珊加入TVB，參演的首部劇集為《陀槍師姐II》，她曾接受TOPick專訪稱：「當時甚麼也不懂，入到廠對著3部錄影機，應該望那一部呢？又怎樣企位呢？幸好老友安德尊當時已過檔TVB，全靠他幫忙不少，可說獲益良多，多謝他做我的明燈。」

事實證明呂珊不只唱得還演得，代表作包括《封神榜》、《使徒行者》、《乘勝狙擊》等。

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