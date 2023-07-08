【自私家庭】一家大細傢俬店開餐自攜電腦上網　網民怒轟︰人無恥便無敵

▲ 一家大細在傢俬店開餐，還自攜電腦上網。

不時都會見到有人在大型傢俬店打躉，有梳化有冷氣，分分鐘比自己屋企更舒適！日前有港女上網發帖，圖文並茂斥有一個家庭在傢俬店開餐，仲帶埋notebook上網，當正自己屋企。網民紛紛留言，怒轟︰「不知所謂，好乞人憎！」

最新影片推介︰

該名港女日前在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」圖文並茂，表示「一家大細公然在傢俬舖開餐，帶埋自己notebook上網，當正係自己屋企」，並疑問他們來自哪裡？而從相片可見，有兩位成年人，估計是該家庭的父母，和兩位小朋友坐在櫈上，枱面有食物和飲料，兒子疑似在撩牙，一家大細涼住冷氣打牙骹，爽！

不過此乃公眾場所，旁邊有掛上價錢牌的多用途層架，不遠處還有另一位女童向他們回頭觀望，四圍更有不少途人睇傢俬。

帖文一出，即掀起熱議，不少網民指該家庭行為自私、過份，「最憎依啲人，不知所謂」、「人無恥便無敵」、「呢啲自私x！開佢樣啦！」。有網民指開餐應該去餐廳，「等我介紹你一個地方，叫餐廳。餐廳可以坐低同職員order食物，食物稍後會送上，食完後記住俾錢就得。餐廳各有規矩，重點係大小便有廁所，千萬不要隨地大小便，親」。

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳