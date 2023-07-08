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【MIRROR成員】教主Anson Lo與過萬神徒慶生　盧瀚霆感觸： 係我做得唔好！【多圖】

娛樂 12:35 2023/07/08

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

昨日（7月7日）是MIRROR成員教主盧瀚霆（Anson Lo）的28歲生日，盧瀚霆國際後援會為他舉辦慶生活動，而一向愛錫神徒的Anson Lo，近日雖然忙於拍新劇及排練個人演唱會，但也仍抽空快閃出席慶生活動，親身答謝神徒。
 
盧瀚霆國際後援會以【Keep Giving • Keep Loving】為題，籌備連串的慈善活動，除早前公佈的【Anson Lo & Sontos Keep Giving • Keep Loving Pop Up Store】外，在教主生日當天，同時贊助約700名來自庭恩兒童中心的小童及家長免費暢遊香港迪士尼樂園、全港市民除可免費乘坐天星小輪（尖沙咀＜--＞中環）、免費乘搭摩天輪、免費雪糕。

【MIRROR】教主Anson Lo主演新作《釀魂》暑期上映　眾人藏心魔曝不為人知一面

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Anson Lo感觸落淚

昨日約下午5時許，Anson Lo快閃摩天輪現場，親身答謝「神徒」的支持，場內逾千名fans ，而場外約過萬fans圍觀，Fans人龍排到七號碼頭。

Anson Lo現身一刻氣氛高漲，佢亦與父母合照慶祝生日：「我知道跟隨住Anson Lo係有啲累， feel到大家會倦、感吃力，你們或有失望時候，係我做得唔好！」

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而台下神徒立即打氣大叫「你好好」，令Anson Lo感觸落淚，他表示神徒不時提自己不用衝太快：「我停低腳步時你哋會一齊停，我想衝時你會同我一齊衝，不斷提我唔洗逼得咁緊，因為我嘅性格好多時喺屋企睇到你哋嘅訊息，都會係依家咁感觸。」 
 
盧瀚霆國際後援會送上生日蛋糕為壽星祝賀，台下逾千人齊唱生日歌，Anson Lo頻頻點頭讚好，之後他又與全場神徒大合照，期間不停同Fans報告近況：「我地係咪好少咁傾計，我想劇透吓，呢啲係你地最鍾意聽嘅！演唱會前我會出多一首新歌，呢首慢歌係我最鍾意嘅，而11月都會拍新嘅電影。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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