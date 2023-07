【MIRROR成員】教主Anson Lo與過萬神徒慶生　盧瀚霆感觸： 係我做得唔好！【多圖】

昨日(7月7日)是MIRROR成員教主盧瀚霆(Anson Lo)的28歲生日,盧瀚霆國際後援會為他舉辦慶生活動,而一向愛錫神徒的Anson Lo,近日雖然忙於拍新劇及排練個人演唱會,但也仍抽空快閃出席慶生活動,親身答謝神徒。



盧瀚霆國際後援會以【Keep Giving • Keep Loving】為題,籌備連串的慈善活動,除早前公佈的【Anson Lo & Sontos Keep Giving • Keep Loving Pop Up Store】外,在教主生日當天,同時贊助約700名來自庭恩兒童中心的小童及家長免費暢遊香港迪士尼樂園、全港市民除可免費乘坐天星小輪(尖沙咀<-->中環)、免費乘搭摩天輪、免費雪糕。

Anson Lo感觸落淚

昨日約下午5時許,Anson Lo快閃摩天輪現場,親身答謝「神徒」的支持,場內逾千名fans ,而場外約過萬fans圍觀,Fans人龍排到七號碼頭。

Anson Lo現身一刻氣氛高漲,佢亦與父母合照慶祝生日:「我知道跟隨住Anson Lo係有啲累, feel到大家會倦、感吃力,你們或有失望時候,係我做得唔好!」

而台下神徒立即打氣大叫「你好好」,令Anson Lo感觸落淚,他表示神徒不時提自己不用衝太快:「我停低腳步時你哋會一齊停,我想衝時你會同我一齊衝,不斷提我唔洗逼得咁緊,因為我嘅性格好多時喺屋企睇到你哋嘅訊息,都會係依家咁感觸。」



盧瀚霆國際後援會送上生日蛋糕為壽星祝賀,台下逾千人齊唱生日歌,Anson Lo頻頻點頭讚好,之後他又與全場神徒大合照,期間不停同Fans報告近況:「我地係咪好少咁傾計,我想劇透吓,呢啲係你地最鍾意聽嘅!演唱會前我會出多一首新歌,呢首慢歌係我最鍾意嘅,而11月都會拍新嘅電影。」

