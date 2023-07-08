【離奇死亡】29歲人夫按摩後猝死一地紙巾　父疑足浴店提供另類服務害死兒子

▲ 29歲人夫按摩後猝死，父疑足浴店提供另類服務害死兒子。

近日內地一名男子到足浴店按摩後離奇猝死，遺下妻子和7個月大的女兒。死者父親指現場紙巾四散，懷疑兒子「揼邪骨」，質疑足浴店提供性服務，令兒子性興奮過度猝死。警方初步排除刑事案件，指事件或屬意外，家屬如有異議可提出驗屍。

據內地傳媒報道，湖北武漢一名29歲嚴姓男子，於6月2日清晨約5時半獨自到足浴店按摩。從閉路電視顯示，按摩技師在5時43分進入嚴男房間，為他服務了30分鐘便出來，但嚴男卻一直未見出來。17小時後，嚴父在晚上接到兒子出事的通知，隨即趕到現場。

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在按摩房17小時成謎

嚴父憶述，當時踏進房間看到地上有不少用過的紙巾，垃圾桶內也有，兒子當時全身冰冷，死時全身赤裸，懷疑該店提供性服務。當晚11時26分左右，兒子的屍體就被殯儀館人員抬走，由於房間內沒有閉路電視，沒人知道這17小時內，房內發生過甚麼事。

父親崩潰說︰「我兒子好端端的，29歲壯年，沒有基礎疾病，也無不良嗜好。早上過來（店）的，然後到晚上就死了。這樣在店內17個小時，究竟發生了甚麼？」

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疑過度性興奮猝死

嚴父接受媒體訪問時，坦言未能接受兒子突然猝死，又指足浴店意外發生後，向他主動提出賠償50萬元人民幣（約54萬港元），但嚴父拒接受，又指孫女才幾個月大，往後的撫養費遠遠大於此數字。

他懷疑足浴店涉提供性服務，導致兒子因性興奮過度離世。武漢市公安局洪山分局派出所警方指，初步排除刑事案件，事件或屬意外，家屬如有異議可提出驗屍。

不少網民認為死者背妻偷食不值得可憐，又暗寸其父竟可理直氣壯索償︰「有家有孩子，早上5點去足浴不正常啊」、「嫖娼致死還說的這麼委婉？」、「都涉黃了，還無不良嗜好？搞笑呢」。

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責任編輯：羅嘉欣