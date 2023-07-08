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【李玟離世】李玟二姊疑不滿「被聯名」發訃聞　李思林揭真相：不是聯合的

娛樂 13:09 2023/07/08

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

一代樂壇天后李玟（CoCo）在7月5日離世，終年48歲。在翌日，李玟富商老公Bruce、兩個繼女Rachel和Sarah，以及姐姐李秋林（Carol）、李思林（Nancy）一同聯名訃聞，當中寫：

我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。
CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人。
她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。
她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。她的影響力和光芒將永遠持續下去。
葬禮細節待定，容後公布。

Bruce、Rachel、Sarah、Carol、Nancy 泣告

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李思林暗示不滿

可是Coco二姊李思林卻在微博於相關文章中兩度留言表示：「這是她老公發的，並不是我準備。」、「不是聯合的，她把我們的名字掛上」，似在暗示有關訃聞是「被聯名」，有人在發訃聞前沒有跟Coco兩位姊姊達成共識，因此甚不滿。

其實Nancy日前已稱訃聞並非由她所發，指Bruce曾透過助手向她表示想出訃聞，而她建議對方不如一起做，而且與姐姐日前已在社交網出過泣告，況且喪禮和追思會日期未定，認為無必要急出訃聞。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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