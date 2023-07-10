【畢業季】從6年學生到永久校友 東九滙基校長：校友是學校的後盾

▲ 鄭校長祝賀學生在KE完成中學階段。

7月8日是本屆中六同學畢業典禮的大日子，校長借這個專欄向你們道賀，祝願你們前程錦繡，勇於追夢，無悔青春，敬神愛人。經過畢業禮後，你們的身份將有所改變：這六年你們是KE的學生，此後你們就是KE的校友，而這身份並無「有效限期」，是終身不變的。

校友是學校的薦信。今天你離開母校，你會請老師為你寫推薦信，用以報讀大學，或他日應徵工作；這封推薦信能讓評核的人認識你，並初步了解你的能力、志向、人際關係等。然而，未來你卻成為母校的薦信；當別人得知你畢業於KE，再看你的行事為人、能力態度，就能知道母校如何培育你；母校對學生能力和品格上的教養，都反映在你身上。

校友是學校的後盾

校友是學校的後盾。「一日KE人，一世KE人！」校訓所示：明道、尚主、勤學、立德，是每個KE人都要守護的核心價值。作為後盾，你們要支援前方忠心堅持這些核心價值的師長；如果有人衝擊這些價值思想，校友們當挺身維護；如果有一天，你懷疑學校偏離這些價值，校友們當理直氣壯地指正，籲請學校重新檢視所走方向，莫忘前人創校初心。

校友是學校的資產。KE是一所年輕的學校，相比一些百年歷史的名校，我們的校友網絡尚算細小；然而，KE校友愛母校，並感激母校栽培，縱使力量微小，都願意盡力付出回饋母校。KE校友升學足跡遍布全球，你們的升學分享必定能惠及學弟學妹。他日你們學有所成，投身各行各業，也可將行業資訊，個人經驗與學弟學妹分享。你們還有很多回饋母校的可能性，有待你發掘！

最後，校長再一次祝賀你們完成中學階段，向著下一里路出發，願主賜福予你們！

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