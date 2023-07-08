【香港小姐2023】黃泳嘉當場爆喊　大熱Juliana遲到激嬲陳嘉容【多圖】

由陸浩明（6號）任主持的特備節目《2023香港小姐競選 終極面試》在明晚（7月9日）播最後一集，22位晉級準佳麗將繼續接受總經理（節目內容營運）曾志偉率領的評審團嚴格考核，成員包括助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、籌委會統籌經理何小慧及籌委會形象監督陳惠英等。

而在今集《2023香港小姐競選 終極面試》內，將有4名參賽者被淘汰，成功晉級的準佳麗將會出發越南拍攝外景。

【香港小姐2023】「金髮蔡思貝」Juliana黑色Look微露事業線 「Big」爆上圍引曾志偉注目【多圖】

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ChatGPT提問題

22位準佳麗在今集先接受口才挑戰，由於今屆加入AI元素，除考驗準佳麗的問題全來自ChatGPT外，為2023香港小姐擔任競選項目顧問的大數據專家車品覺，亦會在節目中分享使用ChatGPT心得。

由ChatGPT得出的問題包括：「如果你有一百個檸檬，你會點做？」、「如果外星人嚟到地球，你會點樣同佢解釋地球人嘅自拍文化？」、「如果當選港姐冠軍可以成為超級英雄，超能力係可以長時間張開對眼，你會點運用呢種能力拯救地球？」、「如何向外國人推介絲襪奶茶？」等，有準佳麗急智十足答得有紋有路，但亦有人被指答非所問，志偉笑言：「好犀利，佢可以完全答咗另外一樣嘢！」

▲ 答問環節由ChatGPT出題目。

黃泳嘉緊張到喊

此挑戰外，22位準佳麗還接受了口才、化妝及Catwalk訓練。口才訓練由師姐馮盈盈及林盛斌（Bob）擔任導師，當阿Bob邀請黃泳嘉做示範時，她竟突然緊張淚崩，令其他準佳麗亦被感染喊埋一份，現場即時變成淚海，一班準佳麗摟作一團互相安慰。

化妝訓練則由有「大哥賢」之稱的著名化妝師雷淑賢擔任導師，大哥賢一出場就霸氣十足，更下令準佳麗拆掉假眼睫毛，她說：「好似『葵花寶典』咁，搶晒你個樣，唔係長同密就係靚！」

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嘉容斥郭珮文遲到

Catwalk訓練則由名模陳嘉容擔任導師，嘉容對著一班準佳麗極為嚴格，其中鄧凱文表現不合格行到「操兵咁款」，遭嘉容下令行到合格為止，嘉容更爆出一句：「記唔記腳踭落地先呀，我最後一次講架喇，落選唔關我事！」

訓練期間發生小插曲，身材出成今屆大熱之一的「金髮巨胸版蔡思貝」郭珮文（Juliana）因遲到激嬲導師，嘉容更不客氣地謂：「你又遲到喎，點解唔早啲出門口呀？」完成以上3個訓練後，22位準佳麗將接受終極考驗決定邊個眾望所歸、有得留低！

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