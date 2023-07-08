【為母則強】懷孕7個月揭丈夫出軌　護士當單親媽打兩份工獨力養女

▲ 泰泰國1名女護士，懷孕7個月時發現丈夫出軌，決心打兩份工做單親媽媽。

女人當自強！泰國1名女護士懷有7個月身孕，豈料腹中女兒還沒出生，就被出軌丈夫拋棄，她決心當單親媽打兩份工獨力養女，除了護士工作外，更兼職開串燒店賺錢，為即將出世的BB做好準備，她自嘲自己像個傻瓜，並心酸表示，孩子還沒有出生，孩子父親已經有了新的女朋友。

最新影片推介：

該名泰國女護士近日在TikToK以「@katmumu」的帳號上傳影片，講述了她悲慘的人生故事，並鬧爆丈夫趁她懷孕7個月時出軌，暗交1名「新女友」而拋棄她，故事觸動了不少網民心弦，紛紛給予她支持。

據泰媒報道，該女護士坦言被丈夫背叛極為痛苦及心痛，她在偶然情況下，發現丈夫已經有了「新女友」，亦曾與對方見過面，她曾經懷疑那個人是小三，但當時丈夫否認與此人有任何關係。

我覺得我一直都是個傻瓜…… 我的孩子還沒有出生，但孩子父親已經有了新的女朋友……我和我的孩子祝你們幸福。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

面對丈夫不忠，她決心獨力撫養小孩，現時她輪班工作後，便會到自家經營的串燒檔開工來補貼收入，她早前在TikTok分享騎電單車去街市買餸的片段，以及為串燒檔準備醬料等畫面，強調自己沒向孩子父親拿過一分錢。不過，她也大呻自己現時已懷孕8個月，仍要求加班工作。

由於事件鬧大，引起當地民眾哄動，引來電視台採訪，女護士與出軌丈夫隔空對質。而影片爆光後，網民同情她的遭遇，也讚揚她的堅韌，表示要幫襯支持她，又要求政府應該改善孕婦的工作環境，認為不該安排孕婦輪班工作。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳