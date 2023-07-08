【道路工程】路政署採用新物料舖路　抗變形、抗老化和抗疲勞表現更佳

▲ （運輸及物流局圖片）

混凝土道路維修殊不容易，由於一般混凝土澆灌後需要時間冷卻，加上繁忙的路段只能在晚間進行工程，路政署一直致力研究更耐用的鋪路物料。運輸及物流局局長林世雄今日在網誌指，路政署近日在堅拿道天橋瀝青路面重鋪工程時，採用了新瀝青鋪路物料。

新的物料是一種較耐用、由較高黏度瀝青油組成的瀝青物料，在抗變形、抗老化和抗疲勞方面都較現有瀝青優勝。新瀝青物料已應用在本港部分繁忙的路段，效果良好，未來路政署會繼續應用在合適的路段。

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林世雄又指，維修工程只能在深夜進行，維修團隊在施工時必須盡量減低工程對附近環境的影響。根據環境保護署發出的建築噪音許可證的要求，維修團隊每次進行路面維修工程時只有約兩小時進行挖掘，因此每次工程的規模相當有限。維修團隊在施工時會採用合適的隔音罩、優質機動設備和低滋擾度的手提電炮等設備。在工程進行前，維修團隊會預先計劃工程中所需的工序及施工次序、工具器械及工人數量，讓執行不同工序的工人在工程進行時可以無縫交接，盡量縮短工作時間，確保工程可在極度有限的時間內完成。

路政署成功克服時間和物料的挑戰，已於今年三月順利完成堅拿道天橋紅隧出口至霎東街的路面復修工程。

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記者：陳梓蔚