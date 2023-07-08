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【驚險瞬間】32層大樓磁磚突崩落　途人驚慌狂奔遭擊中︰如爆炸現場

健康 14:12 2023/07/08

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

32層大樓磁磚突崩落，如爆炸現場。

途人走在街上又怎會料到會飛來橫禍。內地湖南一幢32層高的大樓磁磚突然崩落，天降「磁磚雨」，嚇得途人驚慌狂奔，不過有人走避不及遭擊中，現場人士形容事發一刻如爆炸現場。

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【活得健康啲】常見中式糖水熱量排行榜　營養師拆解4大邪惡陷阱

綜合內地傳媒報道，事發於本周四（6日）中午12時左右，湖南新化一棟32層高樓的外牆磁磚脫落，大量磁磚從天而降。從閉路電視畫面可見，當時地下行人道人來人往，車水馬龍，還有一些菜販擺攤檔做生意。突然現場傳出磚瓦鬆動的聲響，加上出現零星碎石，有途人反應過來，紛紛逃離現場。

事發一刻如爆炸

不過，事出突然，短短4秒間有途人無法及時躲避，最後慘被磁磚砸中。從影片可見，事發一刻磁磚崩落產生一陣塵霧，數名途人被騰起塵霧吞沒。有女攤販被瓷磚砸在身上，另有一名騎電單車載孩子的家長受傷倒地。

    點擊圖片放大
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當時場面混亂，傷者擔心還有第二波「磁磚雨」，負傷離開現場。事發後現場滿地碎片，粉塵四散。據知有4人受傷，幸沒有生命危險。而停泊在四周的車輛也遭殃，受到不同程度損毀。有目擊者形容當時就像爆炸現場，為自己能逃過一劫感到幸運。

有關影片在網上瘋傳，有網民留言表示「禍從天降」、「還以為是爆炸」、「這種重力加速度，力量不是一般的驚人」。

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責任編輯︰羅嘉欣

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