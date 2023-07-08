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【吞食危機】吞食原隻活章魚　男子食道被卡住險送命

食用安全 16:33 2023/07/08

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新加坡有男子日前吃完生章魚後出現吞咽困難、嘔吐等，原來是被章魚卡住食道。

大家食生嘢要特別小心，尤其是活章魚，因為章魚的吸盤十分厲害，容易卡住喉嚨或食道導致窒息或嘔吐。《紐約郵報》7月6日報道，新加坡有一名55歲男子，日前吃完生章魚後感到吞咽困難及嘔吐，正正就是被章魚卡住食道，尤幸及時發現動手術，目前情況穩定。

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該名男子日前吃完有活章魚的海鮮餐後，出現吞咽困難及嘔吐症狀，隨即前往陳篤生醫院就醫。醫生先為他進行電腦斷層，在他食道內發現一個陰影，之後再為男子進行食管胃十二指腸鏡檢查，發現陰影並非腫瘤，而是一隻章魚，其吸盤緊緊黏在患者距離胃部僅5厘米的地方。醫生於是為男子做手術取出章魚，現在男子已逐漸復原，休養2天就可以出院。

食物阻塞食道1%要動手術

醫生表示，這種食物阻塞是醫院常見的問題之一，約有八至九成患者，食物會自行從體內排出，但有一、兩成的病例要用內視鏡，更有1％的患者要動手術，才能將阻塞物取出。醫生指出，遇到食物阻塞食道時，可以先採用「推壓法」，成功率高，但要小心用力過猛令食道穿孔。

圖中所見，章魚被卡在食道中。（網上圖片）

活章魚是韓國一道非常流行的菜色，但調查報告，全球每年平均就有6人曾因吞食活章魚死亡，因為章魚的吸盤黏在食用者的喉嚨兩側，會令人窒息，嚴重更會導致死亡，尤其是整隻章魚吞食，這種意外更易發生。

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