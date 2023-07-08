【溫拿樂隊】成軍50年友情不變　陳友爆阿B阿倫豔遇最多

成軍50年的溫拿樂隊接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，分享音樂路上的難忘回憶，並向曾經幫助他們的人表達謝意。他們更透露將會出版書籍記錄半世紀的經歷。

溫拿成員多年來友情不變，譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新和葉智強齊集錄音室，加上電話中的陳友你一言我一語不停說笑，頓時把錄音室的熱鬧氣氛升溫。

【由始至今】溫拿樂隊重聚計劃開騷 譚詠麟鍾鎮濤紀念五虎情

▲ 溫拿樂隊接受港台《舊日的足跡》訪問。

阿B曾計劃移民讀書

健仔爆料說：「疫情前本來我在佛山有一間很大的『彭健新音樂學院』，我是校監，阿倫是校長，但因為一些問題而停了下來。今次返港希望有時間在音樂方面訓練多些香港年輕人。」

他更首次向隊友透露，東莞有一個很大的國際時裝表演場地，其中一名老闆建議用作設立「溫拿博物館」，可惜未幾便爆發新冠疫情。眾人聽罷齊齊起哄說：「這是今天第一次聽到，我們只知道東莞賣臘腸。可能時移勢易，現已變回賣臘腸了。哈哈哈！」

各人在訪問中被問及不同問題。阿B如沒有加入溫拿樂隊會有何發展？「我應該會移民美國去讀書，但當時已出版歌曲《Sha La La La》，五個人出騷擠在一個車廂裡，大夥兒玩得很開心，所以沒有成行。其實，我知自己一定讀書不成。」

健仔想幫人睇風水

健仔被問到最患難見真情的事件時憶述：「有一次我把結他借給別人，對方歸還後我未有檢查。後來我們到希爾頓酒店見工，那兒頂樓是一處非常高級的地方，還有一名外籍經理。誰知一上台彈奏，結他斷了線，也沒有後備線，於是我立即飛奔外出購買，10多分鐘後返回，他們對我說：『不用趕，經理走了，說我們不夠專業。』我很內疚，但他們沒有責怪我。幸好之後不用再去那裡，我們上了電視節目，更好呢！」

他還透露有興趣替人看相看風水，自覺外貌具說服力，更稱玄學師李丞責也指他的樣子適合入行。

陳友當年原已獲加拿大的大學取錄修讀土木工程，卻為了夾Band而放棄。「阿爸知道後把一隻碗擲過來。人生就係不能夠自己作主，我欣然接受上天的安排。」

阿強憶吉隆坡趣事

阿強最難忘的一次演出發生在吉隆坡，是關於阿 B 的一件趣事：「那次我笑到簡直不能彈結他。當時阿 B 突然在台上消失，原來他在表演前狂吃海鮮，唱至第3首歌時開始攪肚痛，滿頭大汗，所以上廁所去了。」

他續指：「場館內坐了幾萬人，沒有冷氣，我們都穿了羽毛衫，阿B穿的是粉紅色。廁所位置近『山頂』那邊。我在台上看到一隻粉紅色大鳥（向那方向）飛上去，邊走邊被人拔毛。他去了 10 多分鐘，也算快。聞說廁所內甚麼也沒有，只找到一張當地報紙。」

陳友稱自己冇豔遇

而阿倫講出5人的壞習慣，稱：「陳友懶瞓，我為食，健仔長氣，算不算是壞習慣？」至於五人中誰的豔遇最多？陳友打趣道：「豔遇當然是留給英俊的小鮮肉，就是阿B和阿倫，我又瘦又『四眼』，只有羨慕的份兒。他們有否抗拒就不得而知了。」

健仔搶着說：「我們不愛跟女孩子玩的，人家說我們『高竇』，實情是我們害羞，感覺和女孩子玩很麻煩。我們自己玩已很開心。」陳友打岔指：「咪住，人家以為我們的取向有問題！」阿倫：「不用擔心，你們個個有所出，健仔也有一隻狗！」

五人雖然不失搞笑本色，但也不忘感激在發展路上給予他們支持和幫助的人。陳友感謝黃霑帶他們晉身電影圈，讓他們知道甚麼是娛樂事業。

健仔多謝經理人梁柏濤將溫拿變成最紅的東南亞樂隊；阿強表示監製關維麟在選歌方面給他們很大幫助。

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阿倫想出書做紀念

至於阿倫特別感謝當年一位水兵Michael Turner經常去灣仔聽歌，也是溫拿最早期的經理人，可惜對方定好了連串發展大計後卻被調走；阿B要多謝馮添枝，笑言正經的他要忍受這班「百厭星」殊不容易：「最難忘是我唱《L、O、V、E》，為要唱出『love』字的尾音而唱足8天，感謝他細心地製作。當時我說這首歌一定要紅，至少上榜8星期，結果它紅足50年！」

阿倫還透露很快會出版書籍講述5人的經歷，書名可能是《五個黑髮的少年》。

另外，他們的另一個心願是申請健力士世界紀錄，指溫拿樂隊是華人樂壇，甚至國際樂壇，原班人馬由50年前至今仍有舉辦演唱會的樂隊，應該是一個紀錄，也是香港人的驕傲。

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