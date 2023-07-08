【靈戲逼人】阮嘉敏演怕醜四眼妹得意　Mandy直言自己真實性格：唔係咁怕醜【多圖】

阮嘉敏（Mandy）在2016年參加港姐而入行，令觀眾廣為認識因為主持《東張西望》，採訪夠搏命又反應快的阮嘉敏「成名作」是追訪屯門大媽大叔跳舞嘈音擾民事件，她發問連串尖銳問題，令在場大媽大叔無言以對。其表現獲網民大讚，再加樣靚身材好由此成為「東張女神」。

不過，阮嘉敏在2022年離開《東張西望》改社全力在戲劇組發展，參演了《十月初五的月光》、《隱形戰隊》、《法言人》，而今次在新劇《靈戲逼人》戲份就較多，而且還換上四眼look。

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▲ 《東張西望》

扮鵪鶉夠得意

是次Mandy突破飾演性格「鵪鶉」的若琳，角色明顯與《東張西望》勇敢的她不同，在《靈戲逼人》並會與阿傑（吳子冲飾）發展戀情。在前晚（7月6日），劇情講二人靈探，Mandy演活「少女情懷總是詩」，再度引熱討：「扮鵪鶉幾得意」、「望住吳子冲個樣好甜」。

另外，Mandy平時十分識做於個人社交平台派福利相益粉絲，今次在劇中雖然沒有性感演出，不過四眼妹造型卻甚得宅男歡心。

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真實性格與角色相反

談到劇中造型，Mandy感激監製王偉仁（Simon）設計相關造型，並謂為了營造樸素感，劇組花了不少心思：「監製導演想我怕醜啲，所以叫我化淡眼妝，又試咗好多副眼鏡。」

談到真實性格，Mandy笑言與角色相反：「本身我個人比較健談、開朗同主動，如果我鍾意個男仔，應該會想主動同佢傾計，唔會咁怕醜。」

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