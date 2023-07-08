  • 31°C
香港時間 : 2023708日 (週六) 18:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酷熱危機】中暑前4大先兆　一種無聲徵狀竟是奪命訊號

食用安全 17:04 2023/07/08

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

香港近日天氣持續酷熱，動輒三十幾度，今個月小暑、大暑齊來，大家要打醒十二分精神，慎防中暑。人處在高溫下，隨時有中暑的可能，其中四大中暑先兆，大家一定要認知，包括熱水腫、熱紅疹、熱痙攣及熱暈厥等，而最致命的「熱中暑」，最難察覺亦最危險，如果只是感覺「越來越攰」，就是最危險的中暑。

最新影片推介

活得健康啲
【活得健康啲】常見中式糖水熱量排行榜　營養師拆解4大邪惡陷阱

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在facebook上發文，提醒大家中暑前已遭受的熱傷害有四種︰包括熱水腫、熱紅疹、熱痙攣及熱暈厥。

1. 熱水腫

身體為了避免過熱出現的血管擴張，將熱量散發出體外，令血液積聚在腳踝中，形成「腳踝的局部水腫」。

2. 熱紅疹

人的汗水孔被阻塞時，皮膚會出現細小的紅點，而且有刺痛感，這就是熱疹。

3. 熱痙攣

當身體大量排汗，但未能及時補充水分及電解質，就會導致肌肉痙攣。

4. 熱暈厥

當出汗和低血壓失去大量體液時，血液會暫停流向大腦，產生頭暈症狀。

他在文中指出，有時就算高溫下也未必會感覺到上述4種症狀，但如果「感覺愈來愈攰」更要小心，因為這是中暑最大的危險。他建議在炎夏要爭取時間休息、多喝水，穿衣服盡量以透氣及涼快為主，減少戶外活動，就算外出亦要隨時留意身體的訊號。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【令人心痛】美9歲女童因姦成孕墮胎 28歲男認2度性侵被判終身監禁
14:25 2023/07/07
【令人心痛】美9歲女童因姦成孕墮胎 28歲男認2度性侵被判終身監禁
【誤服藥物】4歲女童誤將退燒藥當飲料　喝下1支全身發抖急需洗胃
12:15 2023/07/07
【誤服藥物】4歲女童誤將退燒藥當飲料　喝下1支全身發抖急需洗胃
【酷熱天氣】黃色工作暑熱警告中午2時20分生效　戶外工作中暑風險較高
14:29 2023/07/07
【酷熱天氣】黃色工作暑熱警告中午2時20分生效　戶外工作中暑風險較高

你可能感興趣

【令人心痛】美9歲女童因姦成孕墮胎 28歲男認2度性侵被判終身監禁
14:25 2023/07/07
【令人心痛】美9歲女童因姦成孕墮胎 28歲男認2度性侵被判終身監禁
【誤服藥物】4歲女童誤將退燒藥當飲料　喝下1支全身發抖急需洗胃
12:15 2023/07/07
【誤服藥物】4歲女童誤將退燒藥當飲料　喝下1支全身發抖急需洗胃
【酷熱天氣】黃色工作暑熱警告中午2時20分生效　戶外工作中暑風險較高
14:29 2023/07/07
【酷熱天氣】黃色工作暑熱警告中午2時20分生效　戶外工作中暑風險較高
中暑 頭暈 紅疹 水腫 兒童健康

最高瀏覽

【李玟離世】李玟繼女反撐偷食爸爸原因曝光　註銷社交平台帳號全面「潛水」
12:30 2023/07/07
【李玟離世】李玟繼女反撐偷食爸爸原因曝光　註銷社交平台帳號全面「潛水」
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康全場88折只限1天
11:28 2023/07/07
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康全場88折只限1天
【微笑抑鬱】李玟生前愛笑背後患抑鬱　醫生解構「微笑抑鬱症」：2種人格易中招
11:29 2023/07/07
【微笑抑鬱】李玟生前愛笑背後患抑鬱　醫生解構「微笑抑鬱症」：2種人格易中招