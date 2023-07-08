【酷熱危機】中暑前4大先兆　一種無聲徵狀竟是奪命訊號

香港近日天氣持續酷熱，動輒三十幾度，今個月小暑、大暑齊來，大家要打醒十二分精神，慎防中暑。人處在高溫下，隨時有中暑的可能，其中四大中暑先兆，大家一定要認知，包括熱水腫、熱紅疹、熱痙攣及熱暈厥等，而最致命的「熱中暑」，最難察覺亦最危險，如果只是感覺「越來越攰」，就是最危險的中暑。

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胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在facebook上發文，提醒大家中暑前已遭受的熱傷害有四種︰包括熱水腫、熱紅疹、熱痙攣及熱暈厥。

1. 熱水腫

身體為了避免過熱出現的血管擴張，將熱量散發出體外，令血液積聚在腳踝中，形成「腳踝的局部水腫」。

2. 熱紅疹

人的汗水孔被阻塞時，皮膚會出現細小的紅點，而且有刺痛感，這就是熱疹。

3. 熱痙攣

當身體大量排汗，但未能及時補充水分及電解質，就會導致肌肉痙攣。

4. 熱暈厥

當出汗和低血壓失去大量體液時，血液會暫停流向大腦，產生頭暈症狀。

他在文中指出，有時就算高溫下也未必會感覺到上述4種症狀，但如果「感覺愈來愈攰」更要小心，因為這是中暑最大的危險。他建議在炎夏要爭取時間休息、多喝水，穿衣服盡量以透氣及涼快為主，減少戶外活動，就算外出亦要隨時留意身體的訊號。

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責任編輯：羅嘉欣