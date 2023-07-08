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【MIRROR成員】教主Anson Lo生日Pop Up Store遇男子墮樓　後援會宣布：暫停營業

娛樂 16:36 2023/07/08

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

旺角朗豪坊商場在今日（7月8日）1時許，有男子從高處墮下，直墮四樓美食廣場位置，事主昏迷，經送院後證實不治。

商場即造成混亂，而MIRROR成員教主盧瀚霆（Anson Lo）因昨日28歲生日，其後援會亦於上月底至明日（7月9日）在朗豪坊4樓通天廣場展開設Pop Up Store進行慈善義賣。

因為朗豪坊發生男子從高空墮下身亡事件，後援會在IG宣布今日的pop up store暫停開放，直至另行通知。

撰文 : TOPick柴犬出動

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盧瀚霆 Mirror 組合 朗豪坊

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