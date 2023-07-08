【MIRROR成員】教主Anson Lo生日Pop Up Store遇男子墮樓　後援會宣布：暫停營業

旺角朗豪坊商場在今日（7月8日）1時許，有男子從高處墮下，直墮四樓美食廣場位置，事主昏迷，經送院後證實不治。

商場即造成混亂，而MIRROR成員教主盧瀚霆（Anson Lo）因昨日28歲生日，其後援會亦於上月底至明日（7月9日）在朗豪坊4樓通天廣場展開設Pop Up Store進行慈善義賣。

因為朗豪坊發生男子從高空墮下身亡事件，後援會在IG宣布今日的pop up store暫停開放，直至另行通知。