【MIRROR成員】教主Anson Lo生日Pop Up Store遇男子墮樓 後援會宣布：暫停營業 娛樂 16:36 2023/07/08 分享： 分享： 熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR 旺角朗豪坊商場在今日（7月8日）1時許，有男子從高處墮下，直墮四樓美食廣場位置，事主昏迷，經送院後證實不治。 商場即造成混亂，而MIRROR成員教主盧瀚霆（Anson Lo）因昨日28歲生日，其後援會亦於上月底至明日（7月9日）在朗豪坊4樓通天廣場展開設Pop Up Store進行慈善義賣。 因為朗豪坊發生男子從高空墮下身亡事件，後援會在IG宣布今日的pop up store暫停開放，直至另行通知。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【MIRROR成員】教主Anson Lo與過萬神徒慶生 盧瀚霆感觸： 係我做得唔好！【多圖】 今日 12:35 【MIRROR成員】教主Anson Lo與過萬神徒慶生 盧瀚霆感觸： 係我做得唔好！【多圖】 【Nah】教主Anson Lo創作新歌提醒自己學懂放鬆 盧瀚霆化身驅魔人密室拍MV 22:34 2023/06/12 【Nah】教主Anson Lo創作新歌提醒自己學懂放鬆 盧瀚霆化身驅魔人密室拍MV 【MIRROR成員】Anson Lo與Duffy and Friends做老友 教主盧瀚霆展現童真【多圖】 15:32 2023/04/13 【MIRROR成員】Anson Lo與Duffy and Friends做老友 教主盧瀚霆展現童真【多圖】 你可能感興趣 【MIRROR成員】教主Anson Lo與過萬神徒慶生 盧瀚霆感觸： 係我做得唔好！【多圖】 今日 12:35 【MIRROR成員】教主Anson Lo與過萬神徒慶生 盧瀚霆感觸： 係我做得唔好！【多圖】 【Nah】教主Anson Lo創作新歌提醒自己學懂放鬆 盧瀚霆化身驅魔人密室拍MV 22:34 2023/06/12 【Nah】教主Anson Lo創作新歌提醒自己學懂放鬆 盧瀚霆化身驅魔人密室拍MV 【MIRROR成員】Anson Lo與Duffy and Friends做老友 教主盧瀚霆展現童真【多圖】 15:32 2023/04/13 【MIRROR成員】Anson Lo與Duffy and Friends做老友 教主盧瀚霆展現童真【多圖】 盧瀚霆 Mirror 組合 朗豪坊