【兒童比賽】5歲兒子填色比賽輸給亂畫對手　媽媽公審質疑「買like」︰家長作弊

▲ 5歲兒子填色比賽輸給亂畫對手，媽媽公審質疑「買like」。（iStock圖片）

甚麼是認真就輸了？近日台灣一位非常母親，竟然因為兒子參加填色比賽，輸給一位她認為「亂畫」的參賽者，她不忿截圖兼網上發文「公審」，質疑對方作弊，更請一眾網民主持公道。

現今個個小孩都是父母的金叵羅，台灣新北市一個小孩的母親，近日在Facebook 群組「爆怨2公社」發文，分享5歲兒子參加某公司舉辦的端午節填色比賽，而評審的方式是由主辦單位將孩子參賽的作品，發布在Facebook上讓公眾投票，以按讚數量最多的作品勝出。

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公開作品讓網民公審

母親在文中將兒子及另一位小朋友作品截圖作對比，她不滿兒子的作品僅得78人按讚，相反另一張「亂畫」的作品則有281人按讚，並寫道︰「真的很氣欸……我兒子花了1小時非常認真，然後輸給一個亂畫的？」，更寸爆「亂畫」小孩的家長作弊︰「真懷疑，他是不是去買讚？原來不能教孩子『按部就班』」，似乎希望網友替兒子主持公道。

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帖文一出即引起網民熱議，有網民留言認同事主兒子的作品較優勝，但直言這種按讚數定輸贏的比賽，本質就是挑戰家長人際關係，勸她不要太認真︰「這種幼兒畫圖比賽本來就是志在參加不在得獎，好玩性質的，不要太認真。」、「都當媽媽了還沒活明白，網路票選是比人氣不是比實力的」、「認真妳就輸了」。

有人反指這位母親不應為幫兒子而抹黑其他家長，更寸爆她沒朋友︰「你肯定沒朋友，不然幹嘛那麼生氣，人家有本事號召朋友來投票，這種在網路票選拉票很正常」。

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