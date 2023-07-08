【留學辛酸】19歲女留學生澳洲讀書慳住宿費　被迫與陌生男共用一床輪流睡

▲ 19歲女留學生赴澳洲讀書，為慳住宿費與陌生男共用一床。

留學生不一定經濟充裕，或許要半工讀做兼職賺學費，甚至生活艱苦，只為取得學位。一名來自印度的女留學生到澳洲讀書，為了節省住宿費，她與陌生男子共用一張床，被迫與他們早晚輪流睡。

據澳洲《SBS NEWS》報道，19歲的印度女學生Priyanka（化名）現於澳洲留學，她在墨爾本一間大學修讀全日制護理學位。原本她是倉庫的臨時工，可是今年3月政府宣布收緊國際學生的工時上限，她因此被解僱。

Priyanka入不敷支下，只好在墨爾本郊區與兩名同樣來自印度的男子，合租出租屋內的一間房，裡面只有一張床。這樣她就可以跟對方攤分每月550（約4,300港元）房租，以減輕經濟壓力。

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無法負擔生活費而輟學

她的兩名同房在澳洲當貨車司機，他們返夜更時，她就可以晚上睡覺，早上則由他們用床。不過，當貨車司機不用工作或周末留在房間時，Priyanka只能走進儲物室暫避，在那裡放一個床墊睡覺。

對於要與陌生男子共用床鋪，她感到無奈，坦言這並非她當初來澳洲時的期望。她失去工作後，難以負擔食宿費和交通費，只能暫時輟學。她慨嘆澳洲的生活成本令人震驚，可是印度的中介卻從沒向她提及。根據澳洲統計局的最新數據，澳洲生活成本過去一年上升了5.6%，全國租金亦上升了6.3%。

Priyanka沒將自己的苦況告訴家人，因父母為她出國留學已花了大筆錢，既抵押房子，又申請了筆貸款，她不想再讓父母擔心。她將攻讀新學位，希望能盡快找到一份穩定的工作。

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責任編輯︰王明芳