【結婚買樓】拍拖2年計劃結婚聯名買新樓　男子不滿女友要求付8成半首期

▲ 一名40歲男子計劃結婚買2房新樓，女友要求他付8成半首期。

找到Mr.Right，下一步當然是結婚買樓！台灣有一名40歲男子，為買樓問題上網發帖，他表示與37歲女友拍拖2年，計劃結婚買樓，不過女友積蓄僅僅夠支付1成半首期，卻要求男友付6成半首期，連埋尾數要付8成半，但為了「兩人都有保障」，層樓要聯名，因此令他非常不爽！

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該名40歲台男日前在facebook的群組「匿名2公社」發帖，表示跟37歲女友拍拖2年，準備踏入婚期，早前他們去了新北某區睇樓，睇中了一個價值1300萬台幣（約325萬港元）的兩房全新單位，女友為保障雙方，要求層樓要聯名持有，

女友希望房子能夠兩人一起掛名，這樣兩人都有保障。

台男續指，因為女友只有存款150萬台幣（約38萬港元)，他有近千萬台幣（約250萬港元），女友希望他先拿出850萬台幣（約213萬港元）付首期，她也願意拿出全部存款。

合計1千萬台幣（約250萬港元）頭期款，另外300萬台幣（約75萬港元）貸款兩人分攤，每人每月不用1萬台幣（約2500港元），非常輕鬆。

聯名買樓，尾數兩人攤分，台男慨嘆問題是女友所謂的非常輕鬆，是要他拿出850萬台幣的前提下，

我出了總價的1千萬台幣，她只出3百萬台幣，房子兩人一起掛名。雖然說男人要大氣一點，但我心中總是快樂不起來。

因此台男發帖索取民意，而大批網民認為為免將來離婚，層樓應該按比率持分，「如果不幸離婚了，你至少還有房子，這算是你的婚前財產，你賺錢這辛苦，而且現代離婚率很高，你要給自己多點保障」、「直接公證處寫各自擁有的%數就好，各自都不用擔心沒有房子的產權，將來對簿公堂也有憑據」、「依照金額比例持分，這樣你就不吃虧，重點你可能會分手，依女人的思維會這樣的結果」。

有網民認為樓主無法釋懷大男人心態，房子就以自己的名字來買，「男女交往都怕彼此吃虧，那就該考慮是否要繼續下去，婚姻基礎建立在彼此互信體諒扶持，如果沒有堅定的信念就不要結婚。」

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責任編輯︰王明芳