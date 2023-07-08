【全民造星V】馮允謙回應被花姐指太好人批評　Jay Fung解釋解婚禮延期原因

▲ 馮允謙接受《星光背後》主持人梁泰來（左）訪問。

2011年憑《超級巨聲3》入行、今年3月完成首個紅館個唱、在《全民造星V》擔任導師的馮允謙（Jay Fung），為推出今年第二首派台歌《尋找隱世巨星》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。

節目中，他回應了在《造星V》中被花姐批評太好人、剖白為何要將謙虛的態度分享給《造星V》組員，以及親解延期婚禮因由。

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▲ 今屆《全民造星V》導師馮允謙、韋羅莎、陳蕾、陳健安。（左起）

不一定要鬧

同樣憑選秀節目入行的Jay Fung將《造星V》與《巨聲3》相比，坦言：「如果我地嗰時都有導師去幫忙，去教我選歌，我都會覺得好好，起碼有個人去幫手。當時冇導師，得監制同我傾，每一集唱完出街都會俾人罵，因為冇ear mon (耳內式監聽)，嗰時都辛苦嘅，但都唔夠依家《造星V》班仔仔辛苦。」

Jay Fung指，《造星V》參賽者要面對的挑戰更大、要求更高，不止需要通宵錄影，更要學懂跳舞。

在《造星V》播出初期，Jay Fung曾被花姐批評性格太善良，他否認這種性格令他在演藝路上走得比其他人慢：「我覺得要做番自己，每個人嘅性格都好唔同，冇話邊一種性格就會成功，好多時都係靠運氣、時勢，以及天時地利人和，係你嘅就係你！」

Jay Fung又表示《造星V》不止論輸贏，認為參賽者的性格、努力及才華更為重要，續解釋道：「作為導師我唔覺得係一定要鬧班仔仔先會令佢地成功，反而我覺得係要同佢地分析同討論。藝術、音樂、表演冇話得一種，冇話啱定錯，睇你想點樣表達自己。」

保持謙虛之心

當年《巨聲3》奪亞軍後，曾有接近2年時間沒出歌，他透露當時是失去了方向，更有朋友曾勸喻他轉行做其他事，但亦因有這段經歷，近兩年上位後仍能保持謙虛，所以何時何地任何人邀他合照，坦言都不會拒絕：「影一張相、或者唱一隻歌就可以令人咁開心，其實就是我們做這行的責任，幸運的反而係我，我亦自覺好幸運能夠將歡樂帶比大家。」

所以，任導師期間，Jay Fung不時將這種態度跟《造星V》組員分享，「我經常跟我啲仔仔講，一定要保持態度謙虛，踏上台是非常幸運的事，所以一定要珍惜同humble。」

自知性格悶

他坦承原定2022年底與未婚妻結婚，對於達成入行夢想開完處男紅館騷後反而延期婚禮，解釋雙方生活在這陣子都有要處理的事情，大家有共識未必是結婚的好時間。

Jay Fung續指：「最緊要係兩個人有共識，而我地都已經認定咗對方，佢亦都好相信我，因為我性格真係好悶，只會匿在屋企做音樂，未婚妻咁放心，亦因為佢覺得冇其他女仔會鍾意我！」

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