【惡鄰霸屋】屋主2年沒回家大門被封死 揭發惡鄰居打通牆壁入住

▲ 女屋主因為疫情2年沒回家，大門竟被惡鄰居用大衣櫃封死，並「打通牆壁」直接入住。(網上圖片)

鄰居是守望相助，但內地有惡鄰居竟是趁機侵佔！遼寧省一名于姓女子因疫情的關係搬離原住處，至今2年沒回家，名下物業也因此閒置，豈料被隔壁惡鄰居用衣櫃封住，且屋內更被打通侵佔，令她驚訝不已。

綜合內媒報道，于女於2018年透過房產抵債的形式，入手該位於朝陽喀左縣香格里拉北岸社區的3個物業，3間屋在不同樓層，其中一間在大樓的14樓。

由於疫情影響，于女從2021年起閒置房屋至今，沒有再回去入住，直至到日前接到樓下鄰居的電話，詢問「14樓的房子是已經賣出去了嗎？怎麼開始裝修了？」，她才驚覺情況不對，連忙趕回遼寧。

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事出突然，于女趕抵大廈後，身上沒有帶電梯磁扣、管理人員也拒絕提供，她只能行樓梯上14樓查看，但卻意外發現消防通道門被鎖死，因此無法確認屋內情況。她詢問樓下的住戶，才得知自己的房子被住在隔壁的龐姓男子佔用，龐男更聲稱「房子也是房地產公司抵押給我的」。她眼見溝通不果，無奈之下告上法院，並獲得法官勝訴判決。

儘管已經手握房產證明，龐男仍不願搬離，早前再度返家的于女更有驚人發現，自家大門被大衣櫃擋住，根本看不到屋內的現況，龐男完全不接電話，但屋內明顯有人，讓她不禁懷疑，室內已經被鄰居打通牆壁，強行入住。

求助無門的于女，最終選擇將此事公開到網上，並且報警處理，事件發酵後也迅速引起當局關切，當地政府也迅速成立調查組介入協助。而她表示自己只想要回自己的房子，並要求須恢復原貌，不然龐男就按照市場價將房子買下，避免再有更多糾紛；不過另有媒體報道，龐男似乎已經不在人世。

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責任編輯︰王明芳