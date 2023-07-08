【悲劇收場】來賓踢爆新娘曾拍情色片　新郎崩潰質問當場悔婚

▲ 大嫂踢爆姑仔曾拍情色片，新郎崩潰當場悔婚。（iStock圖片）

結婚是人生大事，當然要考慮清楚與你共度餘生的另一半。近日外國一名女子於網上討論區分享，她在姑仔的訂婚典禮上，向新郎踢爆姑仔曾拍情色片。男方晴天霹靂無法接受，崩潰詢問女方後即場悔婚，最終這宗喜事變成悲劇收場。

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該名女子在論壇Reddit上發文表示，姑仔與男友要結婚了，並舉辦了訂婚典禮。她作為家人當然有出席，也禮貌地去祝賀新郎，彼此寒暄了一會。她讚賞新郎接受能力高，竟然願意跟姑仔結婚，算是思想很開放。

不過，新郎不明白她的意思，於是她就把姑仔曾拍攝成人影片，甚至經營過色情頻道的往事一一說給他聽。新郎對這些事全不知情，可想而知他當時如何驚訝。之後新郎追問未婚妻，雙方發生爭執，最後男方突然決定退婚，新娘哭著離場，在場的親友被二人嚇得不知所措。

家人怪責多事破壞婚事

女子因此被家人指責她多事，不應將姑仔的往事告知她的未婚夫，丈夫和奶奶都不滿她洩露妹妹與女兒的秘密，破壞她這段婚事。叔仔則直斥她製造麻煩，將所有錯誤都怪罪於她。

只是她認為如果姑仔能及早跟未婚夫坦白，就不會變成今日的境地，她並不覺得自己做錯了，更在網上發帖與網民分享。

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責任編輯︰王明芳