【騙案】14歲男童透過電騙呃31萬　向2名長者謊稱兒子被捕

警方昨日（7日）分別接獲一名71歲本地男子和94歲本地女子報案，指收到懷疑騙徒來電，對方聲稱其兒子被捕，要求事主交保釋金，騙徒相約2名事主分別在沙田及馬鞍山的住所外交收款項。2名事主於是預備23萬及8萬元，並將款項分別交給3名男騙徒。兩名事主及後向兒子查證後，懷疑受騙，遂報案求助。



報案後兩名事主再次收到騙徒的電話。沙田警區刑事部、軍裝巡邏小隊及衝鋒隊人員迅速接報到場，並於現場埋伏，成功拘捕一名14歲本地男童及一名18歲本地男子涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」。行動中，人員檢獲3部手提電話，懷疑與案有關。



另外，沙田警區刑事部昨日拘捕一名46歲本地男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」。該名男子涉嫌登記電話號碼用作詐騙用途，與3月上旬發生的一宗電話騙案有關。於3月上旬，警方接獲一名80歲本地女子報案，指在馬鞍山收到懷疑騙徒來電。對方聲稱其兒子被捕，要求事主交出保釋金，事主將共43萬元交給兩名男騙徒，及後事主懷疑受騙，遂報案求助。



3宗案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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記者：陳梓蔚