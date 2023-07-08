【筍工】勞福局32k請行政助理 非公務員負責推廣扶貧工作
勞工及福利局最新招聘行政助理，負責提高公眾對政府扶貧工作的認識，視乎工作經驗，月薪可達3.2萬至4.5萬。
職位詳情如下：
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部門:勞工及福利局
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職位名稱:行政助理(福利)2
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薪酬:月薪為港幣32,545元至45,670元，視乎經驗而定
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入職條件:申請人必須：
(a) 持有本港大學學士或以上學位，或具同等學歷；
(b) 於取得學位後有最少3年全職工作經驗，當中包括項目管理、一般行政／管理職務和活動統籌。具備在政府部門及／或公共機構的相關工作經驗的申請人可獲優先考慮[參閱註(1)]；
(c) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3等級或以上的成績，或同等成績[參閱註(2)]；
(d) 具備良好的中英文會話及書寫能力；懂得普通話的申請人可獲優先考慮；
(e) 具備良好的溝通和人際技巧；
(f) 懂得使用辦公室電腦軟件（包括MS Word、Excel 及PowerPoint）及中英文電腦文書處理；以及
(g) 懂得使用平面設計軟件（例如Photoshop、Illustrator、InDesign）。懂得錄像及影片編輯軟件（例如 Adobe Premiere Pro、Adobe After Effects 及 Final Cut Pro）可獲優先考慮。
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職責:受聘人會被調派至勞工及福利局第二組，主要職務如下：
(a) 協助計劃、落實和監察宣傳及推廣項目，以提高公眾對扶貧委員會及其轄下兩個專責小組的工作，以及為有需要的不同群組而推行的扶貧項目的認識；
(b) 協助與相關政府決策局／部門及媒體合作夥伴聯絡，收集資料及素材以製作及編輯宣傳資料，包括但不限於推廣短片，海報及單張；
(c) 協助管理與精準扶貧項目有關的宣傳和推廣計劃，並透過印刷、電子、社交媒體平台及運輸媒體廣告平台作出宣傳；
(d) 更新相關委員會的網站及社交媒體賬戶的工作；
(e) 為第二組提供一般行政支援；以及
(f) 因應需要執行其他職務。
申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請人須把填妥的申請書、詳列所有現時及先前受僱工作的職責說明的履歷，以及學歷／專業資格證明書、有關證書和正式修業成績表的副本，於截止申請日期或之前郵寄至香港添馬添美道2號政府總部西翼10樓勞工及福利局人事部。
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記者：陳梓蔚