【筍工】勞福局32k請行政助理　非公務員負責推廣扶貧工作

入職條件:申請人必須：

(a) 持有本港大學學士或以上學位，或具同等學歷；

(b) 於取得學位後有最少3年全職工作經驗，當中包括項目管理、一般行政／管理職務和活動統籌。具備在政府部門及／或公共機構的相關工作經驗的申請人可獲優先考慮[參閱註(1)]；

(c) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3等級或以上的成績，或同等成績[參閱註(2)]；

(d) 具備良好的中英文會話及書寫能力；懂得普通話的申請人可獲優先考慮；

(e) 具備良好的溝通和人際技巧；

(f) 懂得使用辦公室電腦軟件（包括MS Word、Excel 及PowerPoint）及中英文電腦文書處理；以及

(g) 懂得使用平面設計軟件（例如Photoshop、Illustrator、InDesign）。懂得錄像及影片編輯軟件（例如 Adobe Premiere Pro、Adobe After Effects 及 Final Cut Pro）可獲優先考慮。