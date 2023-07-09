【李玟離世】李玟富商老公以一句話闢謠？　Bruce自Coco離世後受千夫所指

▲ 李玟老公Bruce以一句話闢謠？

歌后李玟Coco離世，享年48歲。其富商老公樂裕民（Bruce Rockowitz）以往已被指多次背妻「偷食」， 又被爆知道太太患癌後仍選擇外遊，受盡千夫所指。

在7月6日，Bruce聯同2名女兒、Coco的2名姐姐一同聯名訃聞，他又再度於IG以以一句話闢謠？

【李玟離世】李玟二姊疑不滿「被聯名」發訃聞 李思林揭真相：不是聯合的

Bruce以一句話闢謠？

在昨日（7月8日），網上流傳Bruce IG帳號的截圖，簡介當中寫道：「I was always nice to her. Rest in peace my dear wife Coco Lee #Ripcocolee. （我一直都對她很好，願你安息，我親愛的妻子李玟。）

該IG帳號只有14則帖文，帳戶名稱是「brucerockowitzz」，與Bruce的名字Bruce Rockowitz有一字之差，相信該IG帳號不是Bruce本人的帳號。 現時，IG內已搜尋不了帳號「brucerockowitzz」。

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李思林疑不滿「被聯名」

Bruce聯同2名女兒、Coco的2名姐姐一同聯名訃聞後，Coco二姊李思林卻在微博於相關文章中兩度留言表示：「這是她老公發的，並不是我準備。」、「不是聯合的，她把我們的名字掛上」，似在暗示有關訃聞是「被聯名」，有人在發訃聞前沒有跟Coco兩位姊姊達成共識，因此甚不滿。

其實Nancy日前已稱訃聞並非由她所發，指Bruce曾透過助手向她表示想出訃聞，而她建議對方不如一起做，而且與姐姐日前已在社交網出過泣告，況且喪禮和追思會日期未定，認為無必要急出訃聞。

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