【李玟離世】李玟富商老公以一句話闢謠？　Bruce自Coco離世後受千夫所指

▲ 李玟老公Bruce以一句話闢謠?

歌后李玟Coco離世,享年48歲。其富商老公樂裕民(Bruce Rockowitz)以往已被指多次背妻「偷食」, 又被爆知道太太患癌後仍選擇外遊,受盡千夫所指。

在7月6日,Bruce聯同2名女兒、Coco的2名姐姐一同聯名訃聞,他又再度於IG以以一句話闢謠?

【李玟離世】李玟二姊疑不滿「被聯名」發訃聞 李思林揭真相:不是聯合的

Bruce以一句話闢謠?

在昨日(7月8日),網上流傳Bruce IG帳號的截圖,簡介當中寫道:「I was always nice to her. Rest in peace my dear wife Coco Lee #Ripcocolee. (我一直都對她很好,願你安息,我親愛的妻子李玟。)

該IG帳號只有14則帖文,帳戶名稱是「brucerockowitzz」,與Bruce的名字Bruce Rockowitz有一字之差,相信該IG帳號不是Bruce本人的帳號。 現時,IG內已搜尋不了帳號「brucerockowitzz」。

李思林疑不滿「被聯名」

Bruce聯同2名女兒、Coco的2名姐姐一同聯名訃聞後,Coco二姊李思林卻在微博於相關文章中兩度留言表示:「這是她老公發的,並不是我準備。」、「不是聯合的,她把我們的名字掛上」,似在暗示有關訃聞是「被聯名」,有人在發訃聞前沒有跟Coco兩位姊姊達成共識,因此甚不滿。

其實Nancy日前已稱訃聞並非由她所發,指Bruce曾透過助手向她表示想出訃聞,而她建議對方不如一起做,而且與姐姐日前已在社交網出過泣告,況且喪禮和追思會日期未定,認為無必要急出訃聞。

