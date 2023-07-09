【網絡熱話】女子由香港過福田口岸　體態怪異被截查揭胸藏5條活蛇

▲ 女子由香港過福田口岸，因體態怪異被截查，揭胸藏5條活蛇。

深圳海關最近查獲一宗奇異的走私個案。海關人員在福田口岸入境渠道，發現一名體態怪異的女子，並從其身上搜出5條用絲襪包藏的活蛇，引起網民熱烈議論。

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據深圳海關發布消息，皇崗海關關員日前在福田口岸旅檢入境渠道，發現一名體態怪異的女性旅客。經檢查後，在該名女子的胸部位置內，查獲5條用絲襪包裹的活蛇。其後經證實該批活體蛇類都是「玉米錦蛇」（又名「粟米蛇」），目前該批蛇已交由相關部門處理。

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相關事件引起網民熱話，有網民直指恐怖：「關員的心理素質得強啊，之前還查出一堆蟲子」也有人認為相當奇怪：「還有比胸部藏幾條蛇更奇怪的東西嗎？」、「我看到蛇都腿軟你是怎麼藏進去的」，亦有人認為是「給寵物店帶貨吧」，但也有網民大讚漂亮：「不得不說，這蛇好漂亮」。

無毒且性情溫和、適合做寵物

「粟米蛇」（學名：Pantherophis guttatus），產於北美，該種蛇無毒，容易飼養，是非常流行的寵物蛇。粟米蛇性情溫和而且體色多樣顏色豐富，目前多為人工繁殖，在飼養方面也較為容易，價格也平易近人，因此廣受歡迎。粟米蛇為夜行動物，是主動的獵食者，會在夜晚出現於農舍附近獵食小型哺乳動物。在人工飼養方面，只要一週一次餵食小白鼠就夠。

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責任編輯：羅嘉欣