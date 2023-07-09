【人間有愛】西營盤爆水管街道變急流　暖心地盤工「公主抱」婆婆解救

▲ 西營盤因爆水管令街道變急流，一名地盤工人上前向行動不便的婆婆施展「公主抱」助其解困。（「西環變幻時」fb群組圖片）

西營盤第二街昨日（8日）下午3時許，有一個路面工程地盤爆水管，其間有人拍到暖心一幕。由於事發現場湧出大量黃泥水，沿著正街斜坡向下流，一名持柺杖的婆婆卻沿正街緩慢地上樓梯，婆婆見情況危急扶著欄杆，此時一名地盤工人隨即上前向婆婆施展一招「公主抱」，抱起婆婆橫過第二街脫險。

最新影片推介︰

有網民於facebook群組「西環變幻時」上載一條「值得表揚」的片段，稱朋友拍攝到一名身形瘦削、行動不便的婆婆沿著第二街樓梯拾級而上，但當時有大量黃泥水湧落梯級，婆婆扶著欄杆進退兩難。

一名原本經過她身旁、身穿螢光衣的地盤工人見狀，馬上折返「公主抱」起婆婆走上樓梯，並跨過水浸的馬路，直到西營盤街市門口才放低婆婆。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

有網民紛紛留言大讚該名地盤工人「職安真漢子」、「好人一世平安」、「好感動」、「辛苦晒個幾位工作人員」、「愛心爆滿，要俾多個讚」，並讚揚此義舉展現出香港人精神，認為其上司必須給予他獎勵，

佢老細睇到，直頭要比小小獎勵佢，一千幾百，最實際。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳