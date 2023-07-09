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【東張西望】中大食堂被通知需「離場」　老闆怒揭大學黑暗面【有片】

娛樂 11:56 2023/07/09

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《東張西望》

在昨晚（7月8日）播出的一集《東張西望》，講到一位經營飲食行業多年的老闆成功投標中文大學食堂，接手時相當高興，但經營了8個月卻收到校方通知，被要求停業，食堂老闆於是現身《東張》，怒揭當中的黑暗面！ 

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食堂被大學通知需「離場」

該名大學食堂老闆指接獲通知，指食堂只可營業至7月底，他在接到通知時感到晴天霹靂。他指自己投資了近200萬，再加常日常開銷，是沒有辦法在那麼短的時間回本。 

他指自己是沒可能與大學的律師團隊對撼，是沒可能反抗。 

他接受李旻芳訪問時，指看到上一手老闆做到70多歲才離開，自己也以經營大學食堂直到退休的心態去接手，又認為大學的食客應該未如外間般麻煩、環境優美。

大學食堂老闆指自己投資了近200萬。（影片截圖）

食堂環境惡劣

他在去年6月16日接獲中標通知，就著手準備食堂的設計，又為求專心投入而結束其他餐廳的生意。他指合約中寫到：「二零二二年七月一日起，為期三年。經雙方同意，可再延續二年合約」，大學一方又未有提到任何一方需終止合約的安排，只知道經營5年後需再投標。 

他坦言，上一手留下的食堂問題頗多，如：木枱長滿白蟻、廚房地板下有近300隻蟑螂、抽風系統失靈。因此，他也花了近30萬進行裝修。

食堂環境惡劣！（影片截圖）

大學人員投訴

他憶述食堂首日開張時有近300位學生前往光顧，因而令廚房出現混亂。後來，大學人員及教授找食堂老闆投訴，責罵食堂老闆做得不好，指他們所說的話有別以往。

老闆堅持售賣湯飯，又聘請大廚、增添爐具，並指大學人員間接施壓要求食堂售賣兩餸飯。

大學人員指，老闆未經批准不可以多收$2外賣飯盒，又不滿他聘請2位展能就業員工而未有通知。同時，大學人員再質疑何解雞翼餐賣$25，沙薑雞飯賣33元。

於是老闆在電郵回覆大學，指他們不懂飲食經營，用四分一隻雞的成本更高。但教授與大學人員更表示：「我會出警告，你咁樣會有問題。」由此，老闆覺得自己已得罪了他們。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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