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【優惠】百佳門市買滿$300送$100現金券　期內推出多項購物優惠

社會 11:23 2023/07/09

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

百佳門市買滿$300送$100現金券，期內推出多項購物優惠。（百佳提供）

消費券第二期2,000元於7月16日發放，百佳推出消費優惠，買滿$300即送$100現金優惠券。

由即日起至7月23日，全線香港百佳門市買滿$300，即送總值$100現金優惠券，包括1張$50百佳門市現金優惠券及1張$50 PNS網購現金優惠券。$50百佳門市現金優惠券可於門市購物滿$200或以上使用；$50 PNS網購現金優惠券可於PNS網購購物滿$350或以上使明。

所有現金優惠券到期日為2023年7月27日，有關使用條款及細則，詳情請參閱：https://bit.ly/3XjIVDw

    點擊圖片放大

另外，百佳期內推出多項購物優惠，率先推出的包括買維他檸檬茶/菊花茶250毫升9包裝/維他氣泡茶310毫升6罐裝2排，及維他奶鈣思寶原味/無糖/燕麥味高鈣大豆飲品2排，送出前一丁即食麵5包裝1袋（任擇1袋，價值 $20）、珍珍燒烤味薯片60克1包（價值$10.9）、桂格燕麥片290克1袋（任擇1袋，價值$8.9）。優惠期至7月13日。

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責任編輯：陳麗娜

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