【爺孫戀】林靖恩取亡夫房產權即賣樓住酒店　李坤城兒子：看能住幾天

台灣資深音樂人李坤城在4月因大腸癌病逝，終年66歲。因他的遺產會全部留給年輕40歲的太太林靖恩，由此令兒子李卓軒不滿「繼母」林靖恩佔據遺產，於在社交平台多次發文炮轟林靖恩。

最終，「母子」在6月20日達成共識和解，林靖恩獲得李坤城房產所有權，李卓軒則繼承父親著作權及所有收藏。以為此事就此完結，家和萬事興，但原來尚未完。

【爺孫戀】李坤城兒子宣布與林靖恩和解 財產細節曝光稱對方只想做普通人

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

諷林靖恩賣樓住酒店

不過，李卓軒在今日（7月9日）再在社交平發文指，林靖恩已轉手賣掉李坤城房產，改為住在高級酒店。

李卓軒諷繼母稱：「林小姐聽說現在沒有收入，房子賣了每天住林酒店，啊要住開心一點喔！看能住幾天蛤。這個理財觀，我會笑死」，然後他再踩多腳稱：「分享正確的理財觀念，現金流、現金流、現金流、現金流才是真正的財富自由」。

他接著指，自己會把亡父的版權授權金全捐出作慈善：「李坤城有這個不缺錢自己會賺錢的兒子真的很可怕，手起刀落不是用捐的就是用送的，不然就公開文獻免費無償使用，不然就是版權授權金全部捐出去」

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R